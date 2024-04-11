国际在线专稿：孟加拉国《闪电报》网站4月7日刊发评论文章《中国对孟加拉国基础设施升级的重要贡献》，文章表示，孟中友谊源远流长，中国为孟加拉国基建领域作出的贡献“至关重要”。孟中战略合作伙伴关系不断加强，将有助于促进更广泛的区域乃至全球发展，推动实现共同繁荣的美好未来。

孟加拉国《闪电报》网站报道截图

文章称，在中国共产党富有远见的领导下，中国经济实现蜕变与发展，成为全球创新与进步的领跑者。共建“一带一路”倡议展现出中国致力于加强区域互联互通和促进可持续发展的决心，中国在促进全球共同发展方面发挥积极作用。

文章指出，作为区域繁荣稳定的基石，孟加拉国同中国的长期友好交往根植于两国发展与合作的共同愿景。近年来，孟中战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，彰显两国合作具备的优势和潜力。

“孟中友谊源远流长，”文章写道，“自建交以来，两国一直坚持平等互利的原则，为双方各领域合作奠定基础。”多年来，通过高层互访等途径，孟中双边关系得到巩固，政治互信加强，多领域合作成果斐然。

文章举例，中国向孟加拉国电力行业注资、加入《亚太贸易协定》，切实践行助力孟加拉国发展的承诺，“这些举措推动了孟加拉国经济增长”。此外，中国提供关税优惠、深化两国贸易合作的举措也凸显中方积极立场，成为赋能孟加拉国经济包容性增长的关键。

文章认为，中国对孟加拉国基础设施优化升级作出了“至关重要”的贡献。中国在孟开展一系列基础设施建设项目，包括公路、桥梁、发电厂和港口等，提升了孟加拉国国内的连通性，比如中国企业参与建设的帕德玛大桥和帕亚拉发电厂等大型项目。与此同时，孟加拉国学习借鉴中国设立经济特区的做法，从而能够更好地释放经济活力，促进可持续发展。文章赞赏称，中国的投资和技术是推动孟加拉国实现经济自给自足和繁荣发展的“催化剂”。

文章最后展望道，未来孟加拉国同中国将迎来更多发展机遇，有望在基础设施、信息技术等领域进一步加强合作，期待两国携手开辟包容性发展和可持续发展新道路。两国持久牢固的伙伴关系将有助于促进更广泛的区域乃至全球发展进步，推动实现共同繁荣的美好未来。（任丽君）

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