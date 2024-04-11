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密集来华的欧美政要，都谈到了这件事

2024年04月11日15:36 | 来源：中国新闻网
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中新网北京4月10日电(记者 袁秀月)全国两会闭幕后的这一个月里，中国外交进入繁忙季，其中欧美与中国的互动颇受全球瞩目。

荷兰首相吕特、法国外长塞茹尔内前后脚访问中国。在中美元首通话之后，美国财政部长耶伦也开启访华行程。

3月27日，荷兰首相吕特与北大师生交流。图片来源：北京大学

3月27日，荷兰首相吕特与北大师生交流。图片来源：北京大学

一个共识：“脱钩断链”不可取

“脱钩”，是近几年国际舆论场上的热词，美西方一些政治经济势力伙同媒体大肆鼓动西方企业“与中国脱钩”，同时又炮制各种唱衰中国经济的论调。

不过，从这波欧美政要来华期间的言论观察，“不寻求同中方‘脱钩’”、“反对阵营对抗、‘脱钩断链’”……他们都不约而同提到一件事，反对“脱钩断链”，耶伦甚至用“灾难”一词，形容对华“脱钩”后果。

“最近几年，很多西方国家把中国视为竞争对手，试图响应美国与中国‘脱钩断链’。最后发现，‘脱钩断链’解决不了大问题，反而带来一系列的后果，尤其是欧洲，比如德国面临供应链中断风险、制造业外迁、经济低迷等问题。”

在谈及欧美政要这一共同表述时，中国社会科学院欧洲研究所研究员赵俊杰对中新网记者表示，从表述来看，欧美国家仍然提出一些担忧，表达对中国崛起的恐惧、中国新能源产品会对他们带来冲击等，但与此同时，他们也意识到“脱钩断链”不可取。不管美国还是欧洲，都与中国有着密切的利益联系，可以说形成了一个利益共同体，想要与中国完全脱离相当困难，伤害也很大。

在他看来，中国与欧美之间的关系，存在政治经济上的不对称。“政治上热的时候，经贸关系未必热。政治上出现分歧矛盾时，经济也可能照样按市场的规律稳步前行。”

4月1日，法国外长塞茹尔内出席第18届“中法文化之春”艺术节开幕式。图片来源：法国驻华大使馆

4月1日，法国外长塞茹尔内出席第18届“中法文化之春”艺术节开幕式。图片来源：法国驻华大使馆

一个差异：欧美态度有何不同？

此次访华期间，耶伦一边表示不寻求同中方“脱钩”，一边屡屡提及中国产能过剩问题。在专家看来，都是反对“脱钩断链”，欧美之间也有所差异。

外交学院国际关系研究所教授李海东认为，对欧洲来说，经济上与中方相互依赖是客观现实，在政治层面，双方也有平等相待的需求，欧洲所说反对“脱钩断链”，既合乎欧洲民众的需求，也合乎欧洲主流政治精英的需求，是一种真实愿望的表达。

“美国对华政策言行不一，是固有的缺陷和老毛病。”他表示，由于美国一向话语上反对“脱钩断链”，行动中又在搞“脱钩断链”，总是把经贸议题泛安全化、工具化和武器化，导致美国所说的反对“脱钩断链”的话语，带有较大的欺骗性。在李海东看来，美国实际上是以反对“脱钩断链”之名，将欧洲盟国拉到美国对华战略竞争中。

不过他认为，交流比不交流强，互动比隔绝强。同时，交流一定要注意平等性和互惠性，不能够以交流之名行施压之实。“这次通过交流，相信他们的心态会有所调整。”

4月8日，美国财政部长耶伦在北京表示，美中两国经济关系紧密，健康的经济关系将为两国带来显著益处，稳定的双边经济关系是两国的共同期望。 中新社记者 蒋启明 摄

4月8日，美国财政部长耶伦在北京表示，美中两国经济关系紧密，健康的经济关系将为两国带来显著益处，稳定的双边经济关系是两国的共同期望。 中新社记者 蒋启明 摄

一个认知：逐渐理性务实

近期的外交高峰季中，中欧之间的频繁互动颇有看点。除了欧洲政要密集来华，中国商务部部长王文涛也于近日访问欧洲。

4月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅会见记者时特别强调，今年以来，中欧各层级交往全面重启，各领域合作全面展开，欧洲对华理性认知在增多，对华合作意愿在增强。

赵俊杰认为，最近这两年，中欧关系发生变化，欧洲对华认知逐渐转向理性务实。“如今年3月，德国巴伐利亚州州长马库斯·索德尔率团访华，他曾表示，德国对华应该多一些现实政治，而不是道德政治。”

李海东认为，中欧之间未来的发展空间巨大，双方之间利益层面交融度非常高，政治层面基于尊重和平等相向而行的愿望很强烈，而且在国际事务中都主张多极化，这就意味着中欧之间在国际层面、国家层面，利益契合度很强。

一个预期：带来更多信心

中美、中欧互动不断，接下来，美国国务卿布林肯也将访华。

在赵俊杰看来，中美欧是当今国际关系、世界经济中的“大三角”，三者之间是良性互动还是恶性制衡很关键。他更愿意把当下的不确定因素当做是中美欧关系的阵痛，随着大国关系的调整，也许会走向一个比较平衡的方向。

“欧美国家访华会带来中国和各相关国家关系的可预期性，以及对彼此关系未来发展更多的信心，主要是各自国家的企业在经济互动中更有底气，人员交流更为积极，对国际和地区性议题的建设性交流，以及相应化解的可能性就会逐渐增高，这是一种积极进展。”李海东说。

他认为，目前国际局势处在一个转折阶段，大国之间更密切的沟通磋商，有助于为整个世界注入更多确定性。

(责编：艾雯、崔译戈)

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