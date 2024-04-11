国际在线报道（记者 阮佳闻）德国近期的一系列民调都呈现出相同的趋势，那就是反对联邦政府向乌克兰继续提供武器的民众正在变得越来越多。对此，德国近期的一系列民调都呈现出相同的趋势，那就是反对联邦政府向乌克兰继续提供武器的民众正在变得越来越多。对此，德国联邦议员、地缘政治问题专家莱纳·罗斯福斯表示，联邦政府应该认真听取社会各界的呼声、调整外交政策，不要继续盲从只在乎自身利益的美国。

罗斯福斯表示，随着地区紧张局势不断升级，民众愈发认识到，对乌军援只会起到拱火冲突的效果，要想解决冲突还是得依靠和平谈判。“舆论故意掩盖批评的声音，营造出军事手段是解决冲突唯一办法的假象。但结果证明，这种办法行不通，自然支持军援的民众就少了。”

谈及日前德国联邦国防军有关向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹的内部讨论内容被窃听曝光，罗斯福斯认为，这种级别的失误令同德国军方开展防务合作的北约伙伴国对其通信保证能力产生怀疑。与此同时，由于参加此次内部讨论的还有一名美国将军，更让人不禁担忧，美国在这一德国总理明确表示拒绝的计划中究竟扮演了什么样的角色。他说：“这不止令北约盟友很不安，也让民众对联邦国防军失望，因为连最基本的保密内部讨论都做不到。与此同时，泄露的内容也很令人震惊，袭击计划竟然已经具体到这种程度，而且还是在没有获得德国总理的同意、国防部长也号称不知情的情况下。但令人担忧的是，美国军官却在4个多月前就已经介入其中——所以，到底是谁在主管联邦国防军？”

罗斯福斯进一步指出，乌克兰危机的持续升级令德国不堪重负，相反，美国液化天然气和武器装备大量出口欧洲，让美国大发“战争财”。他强调说：“我们坚决反对德国站队美国，和平以及正常化的对俄关系才符合德国的利益。俄乌冲突严重冲击德国经济——天然气短缺、被迫退出俄罗斯市场等，都让德国损失惨重、成为输家。德国应该奉行独立的外交政策，而不是盲目跟从美国。要知道，美国从乌克兰危机中赚取了实实在在的利益。”

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