1月12日，工人在位于泰国罗勇的长城新能源汽车制造基地生产车间内工作。（图/新华社）

近期，美国财政部长耶伦在访华期间，多次就中国一些行业“产能过剩”等问题表达关切。针对此，中国外交部发言人毛宁回应称，“将产能等经贸问题泛政治化、泛安全化，违背经济规律，不利于本国产业，也不利于世界经济稳定发展。”所谓“中国产能过剩”对其他国家构成威胁的指责毫无根据，从全球范围来看，优质产能不是过剩，反而是严重不足。

指责“中国产能过剩”毫无根据。所谓产能过剩，是指实际生产能力超过市场需求，但美欧对中国所谓“产能过剩”的指责无法得到数据支持。以新能源汽车为例，根据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍；全球光伏新增装机需求将达到820吉瓦，是2022年的约4倍。这表明，当前产能远远不能满足市场需求，特别是众多发展中国家对新能源产品潜在需求巨大的客观事实。法国企业家阿诺德·贝特朗日前在社交媒体上发文指出，目前没有迹象表明中国的“产能过剩”，这一论调实质上西方担心中国如果继续发展将远超他国，并影响到西方的利益。美国彭博社专栏作家大卫·菲克林9日撰文称，耶伦关于中国“产能过剩”的言论违反了“比较优势理论”这一200多年来经济学最基本的原理，近来欧美高度关切中国新能源行业产能问题，实际上与欧美相关行业企业转型不力等因素有关。

广大发展中国家受益于对华产能合作。推进国际产能合作，是中国与世界各国开展互利合作的重要抓手。广大发展中国家正在加快工业化、城镇化进程，对基础设施和装备制造的需求强劲。中国通过与广大发展中国家的产能合作，帮助合作国加强加基础设施建设，加快工业化进程，促进当地经济和社会发展。中老铁路、雅万高铁等铁路合作项目开通运营惠及民生，土耳其班德尔马碳化硼生产厂、哈萨克斯坦亚洲钢管公司、科威特阿祖尔炼油厂等务实合作项目填补了当地关键产业空白，中国还在共建“一带一路”国家建设大量太阳能、风能等可再生能源项目，帮助东道国能源供给向高效、清洁、多样化方向加速转型……多年来，中国修路、架桥、提供援助、帮助改善人们生活的产能，这股建设性力量为各国经济发展作出了贡献。尼加拉瓜总统奥尔特加说：“中国对亚非拉人民的帮助没有附加条件，为促进发展中国家的社会进步和人民福祉作出重要贡献。”

中国优质产能继续为世界绿色发展作贡献。近年来，伴随着全球产业链重构进程，“中国制造”正通过不断转型升级，将一批以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”产品摆在“世界货架”的显眼位置，为世界各国的绿色发展增添新动能。2023年全年，“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。亮眼数字的背后，折射出“新三样”产品顺应全球能源发展趋势，而且普遍具有较高的产品质量和有竞争力的市场价格，所以才能不断打开海外市场，受到海外消费者青睐。智利交通和电信部长胡安·卡洛斯·穆尼奥斯曾表示，中国制造的电动巴士“将推动可持续、环保、零排放的公共交通，还将提高乘客的出行质量。”国际能源署署长法提赫·比罗尔指出，中国向其他国家提供相关服务和支持，显著提升了清洁能源技术的可及性，降低了全球使用绿色技术的成本。

中国究竟有没有“产能过剩”，国际社会大多数国家都看得清楚。展望未来，中国在满足国内需求、推动实现双碳目标的基础上，将继续提供更多优质产能，为全球应对气候变化、实现绿色发展不断作出积极贡献。（陈洋）

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