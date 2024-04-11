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巴黎奥运会临近 “世界超市”义乌订单忙

2024年04月11日15:25 | 来源：新华社
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新华社杭州4月10日电（记者夏亮）随着巴黎奥运会的日益临近，有着“世界超市”之称的浙江义乌也开始忙碌起来。

义乌国际商贸城一区市场，不少外商往来于此。经营户过惠萍主营赛事周边产品，以外贸出口为主。这段时间，来店里看货下单的新老客户不少，其中加油助威用的闪光棒尤其受到客户喜欢。

“这款的话，法国客人订得比较多，可以按照法国国旗的颜色来定做。”过惠萍拿着一根蓝白红配色的闪光棒说，前些天一位客户就定了100箱，这种闪光棒可以连续使用10个小时，完全可以满足观赛需求。

除了法国国旗配色的商品，极具法国特色的埃菲尔铁塔、高卢雄鸡等商品在义乌国际商贸城也俯拾皆是。显然，对于即将到来的巴黎奥运会，商家们都做足了功课。

“我们设计的这顶帽子，就是以一只高卢雄鸡为造型，搭配传统的法国国旗配色，还有国旗围巾、球衣、假发等赛事周边产品。”义乌国际商贸城经营户周婷婷说，相关产品供不应求，暂时只能满足提前预定客户的需求，“因为现在太忙了，根本没有办法做急单。”

周婷婷介绍，目前她们出口法国的订单，包括赛事系列、套装系列、国旗系列等商品，和去年同期相比增长幅度超50%。

在不少经营户看来，商机不只是在法国，奥运会也为他们拓展欧洲其他国家和地区的市场提供了良机。为了拿下更多市场份额，一些经营户也推出了更符合欧洲客户喜好的新产品。

义乌国际商贸城三区经营户叶德模的店铺里，摆满了金灿灿的奖杯和奖牌。有着多年外贸出口经验的他，对不同国家和地区的客户偏好可谓如数家珍。比如，给亚洲、美洲客户做的奖杯、奖牌要是“土豪金”的，越亮越受欢迎，而欧洲客户就更喜欢淡淡的金色，低调里藏着点奢华感。

“年初到现在一共出口了二三十万个奖杯，欧洲目前来看占一半左右。”叶德模说，巴黎奥运会带动订单增长明显，工厂订单排到了4月份，预计5月份左右会迎来高峰。

义乌海关数据显示，今年1至2月，义乌对法国的出口额达5.4亿元人民币，同比增长42%，其中体育用品的出口，同比增长了70.5%。

质优价美一直以来都是“义乌制造”的标签，每逢奥运会、世界杯这样的大赛，“义乌制造”总能创意迸发获得市场青睐，而商家们也从增长的订单中更加坚定了对“奥运经济”的信心。

(责编：艾雯、崔译戈)

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