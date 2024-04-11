人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国市场不可或缺” 欧美国家放缓本土电动车的背后是选择中国

2024年04月11日15:20 | 来源：央视新闻客户端
小字号

最近一段时间，从美国的老牌汽车企业福特、通用到德国的梅赛德斯-奔驰等众多国外汽车制造商纷纷表示，未来将会暂停或放缓电动汽车的研发或者投入。

德国梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松公开表示，原定于2025年实现的“电动车销量占比达50%”目标将推迟至2030年完成。英国路透社报道称，奔驰推迟了电动化车型销售占比的目标，将继续改进其燃油车型。美国财经媒体彭博社称，奔驰将放弃2030年全面实现电动化的计划。

德国汽车三巨头之一的大众更是干脆，其位于沃尔夫斯堡的工厂直接停产了小型电动车ID3的生产，理由就是当地市场对这款车型并不买账。

美国福特表示，将年产60万辆电动汽车的目标，从2023年底推迟到2024年底

美国汽车公司通用汽车，已经把今年电动汽车的生产目标下调

产业链和基建未达预期致欧美缓推电动车

从2023年奔驰集团的销售数据可以看到，总销量超过249万辆。但同时，纯电动乘用车的销量占比不到11%。这样的成绩，和奔驰之前制订的电动车计划可以说是相差甚远。

2021年，奔驰雄心勃勃地提出了全面电动战略，宣称9年要投入超过400亿欧元，目标是到2025年纯电动汽车和插电混动车型销量占比达到50%，但是距离2025年还有不到一年的时间，眼下，奔驰90%的销售来源依旧是燃油车型。

不仅仅是奔驰，在发展电动车的道路上，不少跨国车企的日子都不太好过。原因也很简单，一方面欧美国家电动车的制造成本过高，本土生产电动车的价格要比中国企业的产品贵不少。另一方面，充电没有加油便捷。

德国汽车工业协会建议的电动汽车和充电站的配置比例是10:1，也就是平均每10辆电动汽车应该配有一个充电桩。然而，根据该协会此前发布的数据，即使2023年德国充电桩数量同比增长了约40%左右，可电动汽车与充电桩的比例只是从22:1小幅下降至了21:1。

根据记者掌握的资料，目前欧洲电动车保有量已经突破500万辆，但充电桩数量却严重不足，截止到2023年9月30日，欧盟境内只有不到62万个公共充电桩，想要像加油一样，在公共场所给新能源汽车充电，在欧洲并不是一件容易的事情。

从2022年6月，欧洲议会通过了欧盟委员会提出的从2035年起，禁止销售新的汽油和柴油汽车这项立法提议算起，也就是两年的时间，欧盟就宣布推迟这一禁售燃油车的政策。

专家告诉记者，根据眼下欧洲市场新能源汽车产业链的发展，以及基础设施建设的速度来看，并没有达到之前的预期目标。这是欧美国家放缓电动汽车的根本原因。此外，中国新能源汽车产业的迅猛发展，也让欧美国家对发展自己新能源汽车的构想没了自信。

跨国车企加大中国市场新能源车型研发投放

欧美车企如此表态，很多人就此认为，“这些欧美车企正在集体退出电动车领域”，但也有一种观点认为，这种说法是一种“误读”，欧美车企并没放弃绿色转型的目标。事件的真相究竟是什么？

就在不久前，康林松来到了中国，参加中国发展高层论坛2024年年会，总台记者在论坛上采访到了他。

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席 康林松：近几年，我们在不断提高纯电车型的占比，但也为那些希望拥有高科技的燃油车产品的消费者提供选择。作为一个车企，我们希望可以在未来为消费者提供他们所需的多种动力驱动车型。

面对记者的问题，这位起了中国名字的德国车企老总，在回答的时候说，奔驰公司正在为下一代车型的中国本土化积极准备，特别是电动车型。

相对于老总的谨慎而言，在北京，梅赛德斯—奔驰负责中国市场研发和采购的欧立甫则更加的肯定，他说，未来奔驰不会放弃汽车电动化转型的进程。尤其在中国市场上，今年还将推出超过15款新产品，包括纯电和插电混合动力新能源车型。

梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司高级执行副总裁 欧立甫：我们推进电动化转型的决心不变，我们不断扩大在中国的本土研发布局，中国已成为全球汽车行业的创新中心之一，包括新能源汽车领域。

欧立甫告诉记者，在研发的投入上，奔驰公司不仅在中国建立了电驱、高压电池、充电等多个先进的试验室，同时在充电领域，和宝马成立合资公司，聚焦超级充电网络的建设。此外，

大众集团计划在2024年加速纯电动产品的推出。

宝马集团将推进产品向智能电动化的转型。

美国通用汽车计划推出多款电动车型。

本田将加快电动化转型，并在中国市场推出多款新电动车型。

看好中国市场 跨国车企坚定转型电动化

由于新能源汽车产业链以及基础设施建设的速度没有达到预期，跨国车企在欧美市场推广新能源汽车阻力重重，遭遇到战略“迷茫期”。而中国在电动汽车生产和消费方面的亮眼表现，却让这些车企，十分坚定地在中国走深化电动化转型之路。

对于跨国车企来说，中国市场无疑是一个让人无法割舍的大蛋糕。2023年，中国汽车产销量双双突破3000万辆，汽车出口更是超越日本，成为世界第一。不仅如此，新能源汽车的表现更加亮眼，产销双双突破900万辆，市场渗透率超过30%。深圳的比亚迪公司更是凭借着新能源汽车，历史上第一次挤进世界十大车企之中。这一切，显然跨国车企都看在眼里。

在德国，汽车工业是重要的经济支柱产业。多年来，大众、宝马、奔驰等德系品牌一直深耕中国市场，而随着电动汽车的飞速发展，德国电动汽车在华销量增长也十分可观，2023年同比增加近50%。

德国汽车专家托马斯 凯福在接受总台记者专访时表示，中国是重要的电动汽车生产国和消费国，所以德国车企一直高度重视中国市场。

德国汽车专家托马斯 凯福：企业的首要目标肯定是盈利，中国市场贡献了全球电动汽车销量的三分之二， 所以中国市场对于德国车企来说不可或缺。

此外，在欧美地区，有着这些跨国车企苦心经营了上百年的传统燃油汽车生产工厂，一整套完成的燃油汽车产业链，一大批工艺精湛的汽车技师，还有庞大的市场和消费者。而这，显然也是跨国车企一时间无法割舍的。这才有欧美企业在欧美市场与中国市场截然不同的表态。

坚持转型 中国发展新能源车前景广阔

专家分析，欧美车企策略调整，对于中国车企而言，在短期内，可能会带来一定程度的库存压力。但从长远来看，中国发展新能源汽车的前景还是非常广阔的。

中国汽车工程学会名誉理事长 付于武：我们去年中国汽车出海取得了国际化重大的明显的进步，我们将近500万辆，而且我们中国的车企纷纷在海外建厂，中国汽车的出海，国际化，我看这是必然趋势，我们必须要做好我们出海国际化这一篇大文章。跨国车企做了一些战略也好，战术也罢，一些调整，但我们中国汽车产业要坚持电动和智能的转型，不要动摇，要有战略定力。

中国汽车工业协会副秘书长 陈士华：新能源汽车产业是集新能源技术、新材料、先进制造等诸多新科技为一体的未来产业，是塑造新质生产力的代表。我国新能源汽车产量占全球比重超过60%，依靠科技创新在全球市场中占据领先地位。当前，新能源汽车处于成长期，仍需要以技术创新为核心要素的新质生产力来不断推动发展，这对于行业来说，是难得的历史机遇。

（总台央视记者 王琰 朱江 罗宏进 张丛婧 阮佳闻）

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部