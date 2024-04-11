新华社休斯敦4月10日电（记者徐剑梅）龙卷风等恶劣天气10日袭击美国南部地区，暴风骤雨引发洪水、大面积断电等灾害，造成至少1人死亡、多人受伤，逾百座房屋受损。

4月10日，在美国休斯敦附近的凯蒂，一座购物中心遭龙卷风袭击后受损。新华社发（陈晨摄）

综合美国气象部门和媒体报道，从得克萨斯州往东，沿墨西哥湾至佛罗里达州，美国南部多州当天遭遇龙卷风等恶劣天气。

在密西西比州中部斯科特县，一名64岁患病女性因家中停电导致不能使用制氧机而死亡。救援部门说，该州当天另有1人受伤，至少72座房屋受损。

在路易斯安那州最大城市新奥尔良的北郊小镇斯莱德尔，龙卷风损毁多座建筑，导致至少10人受伤。

4月10日，在美国休斯敦附近的凯蒂，一座购物中心遭龙卷风袭击后受损。新华社发（陈晨摄）

在得克萨斯州东部小镇柯比维尔，暴雨引发的洪水导致通往小镇的所有主要道路被封闭，约20座房屋被淹，多人受伤。

得克萨斯州最大城市休斯敦10日凌晨遭遇雷暴和冰雹，导致近20万人断电。在位于该市郊区的凯蒂市，风速达每小时90英里（约合145公里）的龙卷风导致包括露天购物中心、酒吧在内的多座建筑严重受损。

4月10日，在美国休斯敦附近的凯蒂，一座购物中心遭龙卷风袭击后受损。新华社发（陈晨摄）

据收集用电数据的美国网站PowerOutage发布的信息，当地时间10日下午，路易斯安那州逾12.5万用户断电，密西西比州逾5万用户断电。

美国风暴预测中心说，10日晚，墨西哥湾沿岸部分地区仍将继续面临严重风暴威胁。

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