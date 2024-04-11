导读

今年是中国和马来西亚建交50周年。半个世纪以来，两国在经贸、科技、人文等领域展开广泛合作，取得显著成就。特别是近年来，中马两国在共建“一带一路”方面取得丰硕成果，取得良好经济和社会效益。未来，两国将在数字经济、绿色发展、新能源等领域打造新的增长点，进一步带动两国经济及各领域发展。

作者：张彼得 (Peter T C Chang)马来亚大学中国研究所副研究员

“一带一路”倡议推动了马来西亚乃至整个东南亚地区的社会经济发展。随着“一带一路”倡议进入第二个十年，人们殷切期望它继续推动发展中国家实现可持续发展，使它们牢牢把握第四次工业革命带来的机遇。

1974年，毛泽东主席和时任马来西亚总理敦·阿卜杜勒·拉扎克在北京宣布中马建交，今年恰逢两国建交50周年。50年来，中马关系不断发展与深化。

2023年，马来西亚总理安瓦尔两次访问中国，展现了他对促进两国之间关系发展的高度重视。访华期间，两国达成了多项协议，两国领导人一致同意就全球文明倡议开展合作，以促进世界文化交流互鉴。

经济合作一直是中马关系的基石。在过去十年中，“一带一路”倡议已经成为经济发展的重要催化剂，进一步推动并塑造了两国的经济合作。2022年，中马贸易额达到2035.9亿美元，同比增长15.3%。中国自2009年以来，连续15年成为马来西亚最大的贸易伙伴，占2023年马来西亚对外贸易总额的17.1%。

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“一带一路”倡议对中马关系具有独特的历史意义。早在15世纪，郑和下西洋时就曾沿海上丝绸之路到访过当时的马六甲苏丹国。古代中国与马来地区之间最初的外交往来和文明联系就是在这一时期奠定了基础。今天，“一带一路”倡议续写了这段在600年前就建立起来的友谊。

过去十年来，中国通过“一带一路”倡议在马来西亚投资了一系列项目，包括东海岸铁道、马中关丹产业园区和沙巴天然气运输管道等等。

这些项目极大地发展和改变了马来西亚的社会与经济面貌。然而，新冠疫情给世界带来了巨大的冲击，也干扰了马来西亚“一带一路”倡议的进程。

随着大国竞争加剧，地缘政治紧张，贸易关税和制裁扰乱了供应链，破坏了经济增长，为马来西亚带来了挑战。包括马来西亚在内的东盟各国仍致力于实施开放和自由的贸易政策，积极与中国和所有利益相关方合作，促进共同利益的增长。

图片来源：新华社

事实上，“一带一路”倡议自提出以来，其着眼点已从传统的基础设施领域，拓展到“健康丝绸之路”“绿色丝绸之路”和“数字丝绸之路”等各类倡议。

例如，“健康丝绸之路”已经成为中马共建“一带一路”的重要部分。在新冠疫情期间，来自中国的疫苗援助不仅帮助马来西亚控制了危机，还促进了中国自身疫苗能力的发展。随后，中国承诺支持马来西亚的疫苗研究和生产，这一合作与“健康丝绸之路”提高全球公共卫生水平的目标相契合。

近年来，中国已成为可再生能源和绿色制造领域的开拓者。在“绿色丝绸之路”框架下，中国明确了自己作为全球绿色技术革命先锋的战略定位，马来西亚等其他发展中国家也从中受益。除了太阳能电池板和电动汽车之外，中国制造的氢能公共汽车也在马来西亚可再生能源转型的过程中发挥着举足轻重的作用。

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中国向技术强国的卓越转变催生了另一个新的细分领域，即“数字丝绸之路”。这一倡议有望帮助马来西亚和其他国家更好地拥抱数字时代。例如，华为预计将参与建设马来西亚第二个5G网络，为该国的技术进步做出重大贡献。此外，阿里巴巴选择马来西亚作为其区域电子商务中心，其首个海外“智慧城市”项目也将落户马来西亚首都吉隆坡。

2023年，安瓦尔总理在广西南宁出席中国-东盟博览会时，中国承诺将支持马来西亚2030年新工业总体规划。这一规划预计将利用“数字丝绸之路”推动马来西亚成为高科技国家。

在中马建交50周年之际，两国有望在“一带一路”倡议的推动下，进入一个民间交往更频繁、经济合作更密切的新时代。

事实上，随着“一带一路”倡议进入第二个十年，它已经发展为一条科技之路，高度重视创新发展，推动包括马来西亚在内的发展中国家进入数字时代，并开创由技术定义的未来。

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为"Gateway to the future"

来源：中国日报中国观察智库

(责编：艾雯、崔译戈)