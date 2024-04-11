新华社马尼拉4月11日电（记者刘锴 王晓薇）亚洲开发银行11日发布《2024年亚洲发展展望》报告说，亚太地区经济将持续强劲增长，预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。

报告认为，尽管外部环境面临不确定性，但全球主要经济体结束加息周期、商品贸易持续复苏等因素将支撑亚太经济增长，地区总体展望积极，南亚、东南亚和东亚等地区将引领经济增长。

亚行行长浅川雅嗣在报告中说，亚太地区经济面临多重考验，地缘政治紧张可能扰乱供应链并推升通货膨胀水平，一些经济体公共债务仍保持高位。各经济体应协调财政和货币政策，支持区域内贸易、投资等合作，维护供应链安全，并优先保障基础设施建设、绿色发展等领域发展。

报告还预测，亚太发展中经济体通胀率2024年将降至3.2%，2025年将降至3.0%，但南亚、中亚和高加索地区今年通胀率将分别达到7.0%和7.9%。

亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行，成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测。

(责编：艾雯、崔译戈)