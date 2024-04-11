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中国援南苏丹医疗队举行首次大型义诊

2024年04月11日14:58 | 来源：新华网
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4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

新华社朱巴4月10日电（记者黎华玲）中国第11批援南苏丹医疗队10日在南苏丹首都朱巴市郊纳吉图恩村举行首次大型义诊活动，为当地村民义诊并发放药品及生活物资。

当天，消化内科、骨科、感染科、妇产科、儿科以及中医药等科室的医疗队员为200余名村民提供免费诊疗，并为该村捐赠了食品、蚊帐、疟疾检测试剂等物资。

据纳吉图恩村行政事务负责人加布里尔·拉度介绍，村里至今没有卫生院及药店，严重缺医少药。他说：“这次中国医生不仅免费给村民看病，还免费发放日常药品。怀着感激之情，我们期待中国医疗队再来举行义诊活动。”

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

怀抱婴儿的村民艾美利亚·埃莱接受诊疗后领取了一盒药品。她对记者说：“这是第一次有医生为我看病并发放药品。”

医疗队队长陈思表示，中国援南苏丹医疗队队员将始终牢记援外使命，大力弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，为更多当地民众送去健康平安，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

2011年，南苏丹正式宣布独立。2012年起，中国开始派遣援南苏丹医疗队。十余年来，医疗队共计接诊5万多名患者，施行各类手术千余人次，开展义诊巡诊数十次，并援建了朱巴教学医院和基尔·马亚尔迪特妇女医院。

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民进行针灸治疗。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民进行针灸治疗。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

4月10日，在南苏丹首都朱巴西南的纳基图恩村，中国医疗队医生为村民义诊。新华社记者 韩旭 摄

(责编：艾雯、崔译戈)

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