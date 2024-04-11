人民网北京4月10日电 （记者王骁波）4月10日，有关国家驻华使节交流会在京举办，来自49个国家的70多位驻华使节和外交官共聚一堂，以在中国新疆参访时的真实见闻和切身体会，讲述中国新疆经济社会发展和人权保障情况，展望同中国新疆深化合作的美好前景。

新疆维吾尔自治区党委副书记、区政府主席艾尔肯·吐尼亚孜在介绍新疆情况时指出，当前新疆社会大局和谐稳定、经济高质量发展势头强劲、民族团结不断巩固、多种宗教和谐发展、各族群众人权得到充分保障，中国新疆的大门始终是敞开的，新疆经济社会发展和人权保障成就有目共睹。

中国外交部副部长陈晓东表示，中方感谢有关国家驻华使节长期以来对新疆的关心和支持，希望大家继续做新疆对外开放的推动者，让开放新疆更多惠及各国人民；继续做新疆繁荣稳定的支持者，让繁荣新疆持续焕发生机和活力；继续做新疆故事的传播者，让大美新疆越传越广；继续做公平正义的捍卫者，秉持客观、主持公道、拒绝谎言，为新疆点赞。

南非驻华大使谢胜文在发言中回顾了2023年他参访中国新疆时的所见所闻。他表示，新疆消除了绝对贫困，同时大力推进乡村振兴，防止脱贫群众返贫，积极开展基础设施建设，促进了区域繁荣发展。新疆人民在多民族文化中和谐生活、辛勤工作，享有宗教信仰自由，并且以通过努力摆脱贫困而感到自豪。“不少同我交流的年轻人，都展现出这种自豪感和对未来的信心。”

哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫说，哈萨克斯坦同中国新疆接壤，近年来，新疆经济社会快速发展，哈萨克斯坦与新疆经济社会合作呈现积极势头。“相信新疆将为哈中关系新的黄金30年作出更大贡献。”

叙利亚驻华大使哈桑内说，中国新疆的发展成就令人钦佩。通过共建“一带一路”合作，新疆为中国与周边国家合作架起桥梁，促进了区域商业贸易繁荣、文化交流传播。

“近年来，中国新疆发展迅速，各族人民享受了良好的发展权利。”土耳其驻华大使穆萨说，作为共建“一带一路”核心区、区域互联互通和经济贸易枢纽，中国新疆同土耳其商业合作潜力巨大，期待双方开展富有成效的合作。

巴基斯坦驻华大使哈什米表示，随着中巴经济走廊持续发展，巴基斯坦希望进一步加强与中国新疆在贸易、投资、文化交流、人文交往等共同关心领域的合作。

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