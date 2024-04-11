新华社渥太华4月10日电（记者林威）中国驻加拿大使馆发言人10日发表谈话说，加拿大总理特鲁多当日参加“外国干涉”公共调查听证会期间污蔑中方“有意愿”干涉加内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，中方多次强调，中方一贯坚持不干涉内政原则，从未也没有兴趣干涉加内政。中方在双多边场合同加方接触时，多次严肃、明确地向加方阐明这一立场。加某些政客出于一己之私，企图把公共调查矛头对准中方，给中方“扣帽子”、“泼脏水”。有关证词充斥着“高度可能”“大概率”“令人怀疑”等似是而非的词汇，却始终拿不出任何实质性证据。这再次充分说明所谓“外国干涉”公共调查就是一场自导自演的政治闹剧，加某些人对华攻击抹黑手段之低劣到了匪夷所思的地步。

发言人说，中国才是包括加拿大等实施“外国干涉”活动的对象。长期以来，加方在台湾、涉疆、涉港、涉藏等事关中方主权和领土完整的重大问题上挑衅中方，纵容支持各类反华分裂活动，非但不知悔改，还倒打一耙污蔑中国干涉加内政。加媒公开报道加安全情报机构对中方驻加机构和人员实施监听监控。加有关机构在听证会上公然承认干涉中方驻加机构正常履职。加政府不断拿两名加公民案说事，却支付巨款与案件当事人达成和解，这不是“此地无银三百两”是什么？到底是谁在干涉别国内政？谁在搞间谍活动？事实一目了然。

发言人说，中方强烈敦促加方尊重和正视事实，摒弃意识形态偏见，停止炒作“中国干涉”谎言，停止毒化中加关系氛围，否则必将自食恶果。

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