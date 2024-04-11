新华社北京4月11日电 瑞士联邦委员会10日批准本国加入“欧洲天空之盾倡议”防空系统项目。此举被批评者质疑违背瑞士的“中立”传统。

这是1月20日在瑞士伯尔尼拍摄的城市风光（无人机照片）。新华社记者孟鼎博摄

联邦委员会是瑞士国家最高行政机构，由7名委员组成。联邦委员会在声明中说：“即使在签署加入声明后，瑞士仍可自由决定其计划在何地、以何种程度参与‘欧洲天空之盾倡议’项目，以及计划采购哪些地对空防卫系统。”

乌克兰危机2022年升级后，德国提出“欧洲天空之盾倡议”，旨在增强北大西洋公约组织欧洲成员国的防空能力，特别是在缺乏拦截无人机和导弹能力的地区。倡议提出，参与国将联合采购短程、中程和远程导弹防御系统，包括德制“红外成像型后继弹系统”(Iris-T)、美制“爱国者”导弹系统以及以色列“箭-3”系统。

德国、英国、芬兰等十几个欧洲国家已宣布加入这一防空项目。去年7月，奥地利和瑞士也签署了加入该项目的意向声明，当时就被批评与两国所持“军事中立”立场不相符。

据路透社报道，自乌克兰危机升级以来，瑞士面临来自其周边欧洲国家的施压，要求这一“中立国”在军事上对乌克兰提供支持、允许瑞士制造的武器被用于“再出口”，即“非中立国”可将从瑞士购入的武器转运给乌克兰。（沈敏）

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