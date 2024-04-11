人民网曼谷4月11日电 （记者孙广勇）泰国副总理兼商务部长普坦近日表示，中国市场是全球最大、最具活力的市场之一，中国持续对外开放为泰国经济发展提供宝贵机遇，让全世界受益。泰国与中国是亲密友好邻邦，双方在各层面都保持着密切联系，共建“一带一路”进一步拉近了两国的距离。

普坦表示，泰国政府积极践行“生物—循环—绿色”经济模式，以实现更加全面、协调、平衡、包容、可持续的增长。“泰方赞赏中国为实现可持续发展作出的努力，共建‘一带一路’倡议符合泰国的发展需求。”

“泰国欢迎并支持共建‘一带一路’更好造福两国人民。泰国的发展战略与共建‘一带一路’倡议相契合，以泰中铁路、林查班港口等为代表的共建‘一带一路’项目正顺利推进，促进了泰中在基础设施、5G网络、农产品贸易等各领域合作，赋予‘泰中一家亲’新的内涵。”普坦说。

普坦是在曼谷出席王老吉国际版英文品牌标识发布仪式上作出上述表态的，他在致辞中指出，未来将积极推动泰中两国在大健康领域的经济合作与文化交流，期待更多中国企业来泰国投资发展。

中国已经连续多年成为泰国最大贸易伙伴。2023年，中泰贸易总额1263亿美元；中国企业对泰直接投资46亿美元，同比增幅109％；中国来泰游客352万人次。普坦表示，泰国向中国出口的主要产品包括水果、橡胶产品、塑料树脂、木薯产品等，开展贸易合作能够造福各国人民，让民众获得实实在在的好处，将真正有利于世界和平发展。

普坦表示，中国推动共建“一带一路”的实践反映了中国为促进各国互联互通、共同发展作出的努力。泰国从共建“一带一路”倡议中获得实实在在的发展机遇，与中国持续推进共建“一带一路”，尤其是加强5G等新技术在泰国的推广应用，以加速经济和产业数字化、智能化。

普坦表示，共建“一带一路”巩固并深化了泰中各领域友好合作。他认为，泰中两国同为“一带一路”倡议框架下的合作伙伴，将扩大双方贸易和投资交流，为两国人民的美好生活提供更多优质选择。泰国商业部将推动泰国的贸易和投资，通过在《区域全面经济伙伴关系协定》等各级贸易协定下开展合作、建设中国—东盟自由贸易区及支持“一带一路”倡议等，深化拓展双方经贸合作。“期待更多中国企业来泰国投资，让共建‘一带一路’结出更多硕果。”普坦说。

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