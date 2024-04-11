人民网北京4月11日电 （王禹蘅）2024年是总体国家安全观提出十周年。4月9日，由国际关系学院主办的《国际安全研究》“总体国家安全观十周年”特刊暨《国际安全态势感知指数年度报告（2023）》发布研讨会在北京举行。来自清华大学、中国人民大学、南开大学、国际关系学院等高校和科研机构的80多位专家学者参加会议。国际关系学院副院长毕雁英主持开幕式。

会议现场。国际关系学院供图

国际关系学院党委书记幸明军致辞时指出，总体国家安全观是坚决维护国家主权、安全、发展利益，促进国家长治久安的战略抉择，是新时代党领导国家安全事业的科学纲领，是新征程上统筹安全与发展，推进强国建设、民族复兴的行动指南。《国际安全研究》期刊作为国际关系学院的重要学术品牌，始终坚持总体国家安全观，引领中国国家安全和国际安全研究的话语、理论、议题和思想的发展作为办刊首要宗旨，并取得了优异的办刊成绩。研讨会还将推出《国际安全态势感知指数年度报告（2023）》，这也是国际关系学院近年来在深化国际安全研究方面的持续尝试和探索。

国际关系学院党委书记幸明军致辞。国际关系学院供图

《国际安全态势感知指数年度报告（2023）》由国际关系学院科研处和华东政法大学政府管理学院政治学研究院合作组织完成。此次发布的《报告》在总结既往经验基础上，坚持以总体国家安全观为指导，综合考察全球和平指数、恐怖主义指数等安全评估领域中的主流指标体系，结合研究积累和专家意见，构建了传统安全和非传统安全2个一级指标，政治安全等8个二级指标和22个三级指标构成的指标体系。对进一步构建精细化安全态势感知模型，围绕特定的全球热点事件进行跟踪性态势感知，做好安全威胁的实时预测奠定了基础。

会议主旨演讲阶段，中国工程院院士、清华大学公共安全研究院院长范维澄，中国人民公安大学原党委书记、校长程琳，国防大学国家安全学院教授唐永胜，以及总体国家安全观研究中心副秘书长、中国现代国际关系研究院副院长傅小强分别以“国家安全跨门类交叉研究探索”“科学创建具有鲜明中国特色的国家安全学体系研究”“在理论与实际的紧密结合中推进国家安全学创新发展”“总体国家安全观的理论建构、实践探索与世界意义”为题进行主旨演讲。研讨会上，12位《国际安全研究》两期“总体国家安全观十周年特刊”的论文作者进行了深入的理论分析和成果介绍。

会议合影。国际关系学院供图

此次研讨会是国际关系学院在总体国家安全观提出10周年之际举办的一次重要学术会议，也是国际关系学院建校75周年校庆的系列活动之一。

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