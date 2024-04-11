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韩国第22届国会议员选举开票结束 最大在野党阵营获过半数175席

2024年04月11日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔4月11日电 （李帆）当地时间4月11日上午，韩国第22届国会议员选举完成开票。在韩国国会300个议席中，在野党共同民主党、民主联合党共占175个席位，执政党国民力量党、国民未来党占据108席，韩国“泛民主阵营”获得绝对多数议席。这意味着，在尹锡悦政府剩余的三年任期内，其国政运营将不可避免地面临挑战，或需对施政方针进行大规模调整。

4月10日，选民在韩国首尔市一处投票站投票。 人民网 李帆摄

4月10日，选民在韩国首尔市一处投票站投票。人民网 李帆摄

具体来看，在韩国全国254个选区中，最大在野党共同民主党在161个选区获胜；执政党国民力量党在90个选区获胜；新未来党、改革革新党、进步党各在1个选区获胜。在拥有122个席位的首都圈，共同民主党在102个选区获胜，国民力量党在11个选区取得了胜利。

在国民力量党的传统优势地区——大邱和庆尚北道，国民力量党议员全部当选；在釜山、蔚山、庆尚南道地区，国民力量党获得了40个席位中的34席。韩国媒体指出，共同民主党4人在国民力量党的重要票仓地区获胜，表明执政党的“大本营”地区也出现了“裂痕”。

除此之外，46位不分选区议员的选举情况也已确定。国民未来党获得18席，民主联合党获得14席，祖国革新党获得12席，改革革新党获得2席。

截至当地时间9时，在韩国国会300个议席中，最大在野党阵营共同民主党、民主联合党共占据175个席位；执政党国民力量党、国民未来党占据108席；祖国革新党占据12席，改革革新党占据3席、新未来党、进步党各占1席。

韩国首尔市某一投票站现场。人民网 李帆摄

韩国首尔市某一投票站现场。人民网 李帆摄

(责编：燕勐、刘慧)

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