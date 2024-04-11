新华网布拉格4月10日电（记者 邓耀敏）2024年中国电影展映活动8日晚在捷克首都布拉格举行，活动由中国国家电影局和中国驻捷克大使馆共同举办。来自捷克政府部门、外国驻捷克使团代表、捷克社会各界人士等300余人出席活动。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，此次中国电影展映活动是庆祝中捷两国建交75周年的系列活动之一。中国电影以鲜明的民族个性和审美特征，在光影百年中取得了令人瞩目的成就。这次展映的影片《热烈》以2023年杭州亚运会新增项目霹雳舞为创作基底，讲述中国年轻人不畏苦难、坚定初心、顽强拼搏的成长心路。

中国国家电影局副局长罗杨在致辞中介绍了近年中国电影市场发展情况。她表示，作为装在铁盒里的“大使”，电影有助于加深捷克观众对中国文化的了解，增进民心相通。国家电影局期待同捷克加强业界合作，共享资源，同时欢迎捷克优秀电影在中国上映。

124分钟的影片充满笑点和泪点，走出影厅的嘉宾纷纷表示度过了一个愉快而难忘的电影之夜。一位捷克观众告诉记者，他很喜欢中国电影，这部影片动感十足，故事鼓舞人心, 期待今后能看到更多中国电影。

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