新华社北京4月10日电 美国一名中学生开枪打死4名同学，他的父母9日分别被判处10至15年监禁。按照路透社说法，这是美国多人死伤校园枪击案行凶学生的家长首次被判刑。

2023年5月24日，在美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪，人们参加守夜仪式悼念校园枪击遇害者。新华社记者吴晓凌摄

当天，在密歇根州奥克兰县一法庭上，几名受害者家长发表陈述后，法官对被告人珍妮弗·克伦布利和詹姆斯·克伦布利宣布判刑。一名受害者母亲哭诉：“杀死我女儿的凶手不止是你儿子，你们两人也是。”

珍妮弗在法庭上表达了“最深切的悲痛”，詹姆斯对受害者家长说：“我为我儿子的所作所为给你们带来的损失感到抱歉。”

2021年11月30日，时年15岁的伊森·克伦布利在密歇根州底特律市附近的牛津镇中学开枪打死4名同学，打伤6名同学和一名老师。他于2022年承认4项一级谋杀罪名，被判处终身监禁且不得假释。

伊森使用的手枪是案发前4天父亲买给他的礼物。伊森获得手枪的第二天，母亲带着他去射击场练习射击。

2023年4月17日，人们在美国首都华盛顿参加控枪游行，呼吁禁止销售攻击性武器，应对美国枪支暴力问题。新华社发（亚伦摄）

检方说，案发当天早上，老师发现伊森的数学作业本上有“让人不安的”图画和文字。伊森画了枪、子弹和一名流血男子，写着：“这些想法止不住。救救我。这个世界死了。我的生活没有意义。”校方把伊森的父母叫到学校，要求他们给伊森提供心理辅导，带他回家。但伊森的父母拒绝领他回家，也没有检查他的书包或询问关于枪的问题。

稍后，伊森从书包里掏出枪，向老师和同学射击。

伊森曾在日记中写道，父母对他发出的求助置之不理。“我的心理问题完全没有人帮助。这使我要在学校开枪。”

巡回法院法官谢丽尔·马修斯在宣判时说，詹姆斯要对他的儿子“不受限制地接触”枪支负责，而珍妮弗则美化了枪支。这对失职父母忽略儿子的心理问题，导致悲剧发生。

检方表示，克伦布利夫妇送给儿子一支枪作为礼物，却忽视了他心理健康恶化的迹象和他的暴力倾向，这是刑事过失。

这是2022年1月22日在美国达拉斯枪展上拍摄的枪支。新华社发（李琳摄）

美国枪支泛滥，总人口约3.3亿，而民间枪支保有量逾4亿支，涉枪暴力是美国社会生活常态。据美国“枪支暴力档案”网站统计，美国2023年发生逾650起造成除枪手以外至少4人伤亡的群体性枪击事件。

各类校园枪击在美国也屡见不鲜。美国政府数据显示，近年的校园枪击事件中，约四分之三的枪手所用枪支来自家里。

一些专家和枪支安全倡导者认为，对克伦布利夫妇的判决是让持枪父母对其子女实施的校园暴力承担更多责任的重要一步。（李彦南）

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