新华社北京4月10日电（记者温馨）就世界知名管理咨询公司上调中国的外商直接投资信心指数全球排名，外交部发言人毛宁10日表示，良好的投资环境、高水平对外开放增强了外资企业投资中国的信心。投资中国就是投资未来。

当日例行记者会上，有记者问：近日，世界知名管理咨询公司科尔尼发布了2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国的排名由去年的第7位上调至第3位，在新兴市场专项排名中中国位居榜首。请问发言人对此有何评论？

毛宁说，近年来，中国出台实施外商投资法，完善涉外法律体系，加强知识产权保护，健全各领域制度规范，投资环境更加稳定、透明、可预期。中国不断推进制度型开放，对接高水平国际经贸规则。2013年，中国首份外资准入负面清单有190条。目前，这份清单的全国版已缩减到31条，自贸试验区版仅27条。良好的投资环境、高水平对外开放增强了外资企业投资中国的信心。

毛宁说，投资中国就是投资未来。中国将持续优化营商环境，通过发展新质生产力拓展合作共赢的空间，同世界共享中国市场和发展红利。

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