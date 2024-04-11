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出口民调：韩国最大在野党在国会议员选举中大幅领先

2024年04月11日08:28 | 来源：新华网
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新华社首尔4月10日电（记者陆睿 冯亚松）韩国三家主要电视台10日晚间公布的出口民调显示，第22届国会议员选举中，最大在野党共同民主党大幅领先于执政党国民力量党。

据韩国广播公司、文化广播电台和SBS三家电视台公布的出口民调，在国会300个议席中，共同民主党及其卫星政党可能获得178至197个席位，国民力量党及其卫星政党可能获得85至110个席位，其余议席由其他政党获得。

当地时间早6时，选举投票在全国254个选区的14259个投票站同时开始，并于当天18时结束。本次选举登记选民约4428万人。选举最终结果预计于11日揭晓。

韩国国会议员选举每四年举行一次。因选区调整，本届选举产生的300个议席包括254席选区议席和46席比例代表议席。每名选民同时投两票，一票投给所在选区候选人，一票投给支持的政党。

本届选举继续采用有利于小党的比例代表“准联动制”，即一个政党在各选区获得的总议席数低于该政党的总支持率时，将获得弥补这一差额50%的席位。为此，共同民主党和国民力量党在选举前分别组建各自的卫星政党，以夺取更多议席。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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