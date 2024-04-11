4月10日，中国海军第45批护航编队抵达马达加斯加进行友好访问，编队官兵向欢迎人群挥手致意。 新华社发（王远方摄）

新华社塔那那利佛4月10日电（陈兴 李志明）中国海军第45批护航编队10日抵达马达加斯加图阿马西纳港，开始为期5天的友好访问。

当地时间9时许，悬挂着中马两国国旗的编队舰艇乌鲁木齐舰、临沂舰和东平湖舰缓缓驶入马达加斯加图阿马西纳港。马达加斯加军方代表，中国驻马达加斯加大使馆工作人员、华侨华人等300余人到码头迎接。

4月10日，中国海军第45批护航编队抵达马达加斯加进行友好访问，欢迎人群挥动两国国旗欢迎编队到访。 新华社发（王远方摄）

欢迎仪式上，马方组织了舞龙、舞狮和当地特色舞蹈表演，学生代表为编队指挥员献上鲜花。仪式结束后，欢迎人群分批次登舰参观。

4月10日，中国海军第45批护航编队抵达马达加斯加进行友好访问，欢迎仪式上马方组织舞龙、舞狮表演。 新华社发（王远方摄）

访问期间，双方将组织军营参观、体育友谊赛等交流活动，编队还将赴华侨学校组织慰问。

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