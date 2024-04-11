新华社布达佩斯4月10日电（记者陈浩 周玥）由匈牙利国际会展中心和深圳市电池行业协会共同主办的“匈牙利可再生能源企业投资峰会暨零碳星球减碳峰会”9日在布达佩斯举办。峰会围绕匈牙利新能源有关政策解读、欧洲可持续发展产业展望等主题展开圆桌对话。20多家深圳新能源企业借峰会契机，与匈牙利当地政府及企业达成多项产业合作投资意向。

匈牙利投资促进局副首席执行官兼首席运营官考尔布茨基·盖尔盖伊在峰会致辞中表示，匈方将为两国经济合作提供持久支持，今年还将进一步增加对投资者的鼓励计划。

匈牙利能源部欧盟事务和国际关系副国务秘书霍利曹·彼得表示，匈牙利和深圳有着广泛合作，特别是在可再生能源方面。目前，比亚迪、华为等企业已成为来匈牙利投资的重要企业。未来，匈牙利与中国将围绕可再生能源领域不断深化和扩大合作。

记者从深圳市电池行业协会了解到，深圳拥有锂电产业链上下游超4000家优秀企业。华为、比亚迪、科达利等深圳企业已陆续在匈牙利开展投资合作。今年，华宝、华美兴泰、尚水等深圳新能源企业代表组团出海匈牙利。

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