新华社北京4月10日电（记者邹多为）记者10日从海关总署获悉，当天在杭州举行的第八届中美欧三方消费品安全部长级会议就进一步深化消费品安全合作达成“四个共同”的新共识，即寻求构建消费品安全“共同的标准”，深化消费品安全“共同的监管”，持续聚焦消费者权益“共同的保护”，努力守护消费品“共同的安全”。

4月10日，第八届中美欧三方消费品安全部长级会议在杭州举行。（海关总署供图）

此次会议由中国海关总署、美国消费品安全委员会、欧盟委员会司法与消费者总司联合举行，以“数智互联 共享安全”为主题。三方重点讨论了贸易数智化背景下深化消费品安全合作和信息共享等内容，明确将充分利用现有合作框架，以在寻求构建国际标准、汇聚各方监管合力、加强风险信息互通等方面达成的新共识为指引，进一步保护各方消费者健康和安全。

三方还一致表示，将继续加强三方间、政府间、行业间、产业间的协同共治，发挥各自职责作用，应对新挑战。在持续开展高层交流的框架下，深化专业领域的项目合作、交流、研讨和专业培训，加强信息沟通和技术磋商，推动消费品安全合作共治再上新台阶，不断提升消费者权益保障水平。

据介绍，持续十六年的中美欧三方消费品安全合作机制和联合行动，已在保护地区和国际消费者安全以及推动消费品贸易发展等方面取得积极成效。海关总署当天发布的数据显示，2023年，中美、中欧消费品进出口贸易值分别为1.8万亿元、1.79万亿元，2024年第一季度，分别为3747.8亿元、3933亿元。

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