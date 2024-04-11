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美国6名前警察因滥权虐待黑人被判重刑

2024年04月11日08:14 | 来源：新华网
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新华社休斯敦4月10日电（记者徐剑梅）美国南部密西西比州兰金县巡回法院10日作出判决，6名已被解职的白人警察因残酷虐待两名黑人男子分别被判处15年至45年监禁。

综合法庭文件与媒体报道，2023年1月24日，这6名白人警察在没有搜查令的情况下闯入兰金县一处民宅，袭击非洲裔男子埃迪·帕克和迈克尔·詹金斯。6名警察在对二人进行大约两个小时的殴打和性侵后，时任兰金县治安官办公室副警长的亨特·埃尔沃德把枪塞进詹金斯嘴里对他进行“模拟处决”，枪支“走火”打碎詹金斯的下巴。6人随后听任受害者流血不止，并试图在现场放置毒品枪支栽赃以掩盖罪行。

在10日的州级审判中，埃尔沃德被判处45年监禁。另外5人中，1人被判15年监禁，1人被判25年监禁，3人被分别判处20年监禁。

判决前，两名受害者的律师当庭宣读了“受害人所受影响声明”。詹金斯在声明中说，受虐待过程中，他们一直在遭受种族主义辱骂。他至今噩梦连连，所受伤害将持续一生。作为一名音乐家，下巴被打碎后他无法再唱歌。詹金斯说：“他们杀了我，我只是没有死。”

美国全国有色人种协进会兰金县分支机构负责人安吉拉·英格利希在宣判后表示，对这6名白人警察的惩处告一段落，但兰金县白人执法人员的种族主义暴行仍有待美国司法部彻查，“我们希望一网打尽”。

3月，位于密西西比州首府杰克逊的美国联邦地区法院判处上述6名警察10年至40年监禁。据美媒报道，州级刑期将与联邦法庭宣判刑期同时执行。

这一案件因其残忍程度和美执法部门持续存在的权力滥用与种族主义歧视问题，引发全美关注。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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