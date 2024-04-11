应中华人民共和国主席习近平邀请，密克罗尼西亚联邦总统韦斯利·西米纳于2024年4月5日至12日对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席同西米纳总统举行会谈，就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同西米纳总统会见。

一、双方积极评价建交35年以来双边关系发展成果，一致认为中密关系发展增进了两国和两国人民共同利益，也促进了亚太地区和平、稳定和繁荣。两国将继续秉持和平共处五项原则，深化中密相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

二、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，各国主权和领土完整应得到尊重，应当互不干涉内政。双方重申坚定支持各自自主选择符合本国国情的发展道路。

三、密方热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，高度评价中国人民在中国共产党领导下取得的伟大发展成就，赞赏中方以人民为中心的发展思想，认为中国式现代化为发展中国家自主发展提供了新的路径选择和实践方案。

四、双方重申在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方坚定支持密方维护自身主权和独立。密方坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府；坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国实现国家统一；坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。

五、双方将加强各层级各领域交往，扩大政府部门、立法机构、地方之间的交流，开展治国理政和发展经验互鉴，持续深化政治互信。

六、中方欢迎密方参与高质量共建“一带一路”，愿加强共建“一带一路”倡议同密方发展战略对接，拓展渔业、基础设施、热带种植、航空和海洋运输、农渔加工、绿色低碳等领域务实合作，为密方实现自主可持续发展提供力所能及的帮助，共同维护双方合作项目及企业人员安全。中方欢迎密方更多特色优势产品进入中国市场，包括鼓励新产品如渔业产品等获得积极市场准入，鼓励中国企业赴密投资兴业，双方愿就此相互提供政策支持和便利。双方同意扩大教育、卫生、人力资源、旅游、媒体等领域交往合作。

七、双方呼吁促进多边主义和国际合作。密方赞赏中国在促进世界和平与发展中的重要作用，愿积极参加全球发展倡议合作，尽早实现联合国2030年可持续发展议程。双方将探索在全球安全倡议、全球文明倡议框架下开展合作，应对传统及非传统安全挑战，进一步促进和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

八、双方一致同意，加强在国际和地区事务中沟通协作，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚持真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

九、双方一致认为，气候变化是全球性挑战，需要各国在多边主义框架下，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则携手应对，将共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。中方将继续在南南合作框架下，通过双多边渠道，为密方应对气候变化提供力所能及的帮助和支持。

十、双方致力于同各方一道，推动落实《蓝色太平洋2050战略》，同意在中国—太平洋岛国应急物资储备、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、菌草、农业等合作平台框架内加强合作，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体，共同促进太平洋岛国地区和平、发展和繁荣。双方重申坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，呼吁有关国家履行国际义务，审慎处理核污染水排海、核潜艇合作等问题。

十一、访问期间，双方签署了涉及共建“一带一路”、绿色发展、农业、医疗卫生、基础设施、发展合作等领域的合作文件。

2024年4月10日于北京

（新华社北京4月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)