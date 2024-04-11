新华社东京4月10日电（记者郭丹 杨智翔）由中国公共外交协会、中国驻日本大使馆主办的中日高级别人文交流论坛10日在日本东京举行。

论坛围绕“构建符合新时代要求的建设性稳定的中日关系”的主题，在政治经济、文化、青少年、媒体等多个分论坛进行了热烈的交流。中国公共外交协会会长吴海龙、中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫、日本外务大臣政务官高村正大等出席会议并发表致辞，中日两国专家学者、青年代表等百人参加。

吴海龙在致辞中犀利地指出，当前中日两国关系并不尽如人意，双方存在政治上互信缺失、民众好感度持续走低、第三方对双边关系的干扰等诸多问题。因此，从人文交流做起，增进中日双方更多领域的交流与互信十分必要。期待中日两国友好相处，两国人民相互尊重，相互成就。

吴江浩在致辞中表示，中日两国互为重要近邻，在两千多年的交往史中，两国人民互学互鉴，不仅促进了各自发展，也为亚洲文明进步作出了贡献。当前中日关系处于承前启后的关键时刻，双方应以去年11月两国领导人会晤重要共识为引领，在妥处矛盾分歧的同时，加强人文交流和务实合作，共同推动两国关系向前发展。

福田康夫表示，日中两千年以上的交流历史，不是单纯依靠政府的力量就可以实现的，必须借助民间力量才能更好地促进政府之间的交流。

高村正大在致辞中表示，去年11月，日中两国领导人重新确认全面推进战略互惠关系的两国关系定位，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的日中关系。期待交流会能为两国的交流提供更多智慧，加深两国民众的相互理解。

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