人民网仰光4月10日电 （记者谢佳君）4月10日，在缅历新年来临之际，中国和平发展基金会在内比都举行“丝路心相通”关爱未来捐赠活动，向中缅友好学校捐赠文体用具。中国和平发展基金会驻缅甸办事处主任王磊、中国驻缅甸大使馆内比都联络办负责人张忠华、缅甸内比都管理委员会委员吴敏梭、缅甸国家武术协会主席李伯波出席，缅甸教育部代表、多个社会组织负责人及来自内比都受助学校的师生参加活动。

王磊致辞表示，中国和平发展基金会秉承和平发展与亲诚惠容理念，与缅甸社会组织合作援建了19所“丝路之友”学校，开展了30余个“小而美”的惠民公益项目，惠及人口近10万，受到缅甸民众的广泛欢迎。基金会将引领更多中缅社会组织共同落实“丝路心相通”倡议，开展更多惠民务实合作项目，积极增进中缅胞波情谊，努力践行“民心相通使者”使命。

吴敏梭在致辞中表示，缅中两国是山水相连的友好邻邦，缅甸人民十分珍重与中国人民的“胞波”情谊，中国是缅甸的好朋友、好兄弟，愿与中国加强各领域合作，共同推动经济社会发展。

李伯波表示，青少年承载着缅中友好的未来和希望，愿为发展缅中两国友好事业作出更大贡献。

受助学校教师代表感谢中国和平发展基金会的友好捐赠，表示将培养更多青少年成为缅中友谊的传承者。

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