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哈萨克斯坦中国总商会换届大会在阿斯塔纳举行

2024年04月10日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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与会人员合影。人民网记者 李强摄

与会人员合影。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳4月10日电 （记者李强）4月9日，哈萨克斯坦中国总商会于哈首都阿斯塔纳举行2024年换届大会暨招待会。中国驻哈萨克斯坦大使张霄、公使衔参赞苏予、会员企业代表等出席此次活动。大会期间，中国建设银行阿斯塔纳分行当选为会长单位，由分行总经理王松华担任会长职务。

苏予表示，中国总商会要成为中资企业之家，搭建中哈两国工商界的交流合作平台，同时畅通企业反映诉求的渠道，相信在王松华会长的带领下，中国总商会将充分发挥提供服务、搭建平台、反映诉求的作用，与各中资企业携手推动中哈关系健康稳定发展，为高质量共建“一带一路”做出新的贡献。中国总商会也将以崭新的面貌，迎接中哈经贸合作高质量发展的第二个黄金三十年。

王松华介绍说，中哈两国经贸往来在2023年取得显著成效，两国贸易额达410亿美元，同比增长32%。中国总商会将积极把握机遇，做好服务，探索符合两国实际情况的商会工作模式，为中哈共建“一带一路”务实合作、高质量发展作出努力。

会议期间，全体会员企业还表决通过了首届（2020年12月至2023年5月）总商会财务审计报告、总商会章程修正条款及新会费标准，并选举新一届总商会理事会。

(责编：于洋、刘慧)

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