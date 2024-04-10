新华社华盛顿4月9日电（记者邓仙来）美国中央司令部9日说，美国政府4日向乌克兰提供了一批“缴获”自伊朗军队的武器。

根据中央司令部当天在社交媒体账号上发布的声明，此次援乌的武器包括自动步枪、机枪、狙击步枪和反坦克武器，数量超过5000件，另有超过50万发子弹。这些武器足够装备乌军一个使用轻型武器的作战旅。

声明说，隶属中央司令部的美海军部队及美国“伙伴”国家的海军部队于2021年5月至2023年2月间从4艘无国籍船只上“缴获”了上述武器，当时这些武器正由伊朗伊斯兰革命卫队输送给也门胡塞武装，违反了联合国安理会第2216号决议。2023年12月1日，美国政府通过美国司法部针对伊朗伊斯兰革命卫队的“民事没收索赔”，取得了这批武器的所有权。

当前，美国政府因援乌经费耗尽而无力向乌克兰提供额外武器援助，而白宫向国会申请的约600亿美元援乌资金因共和党人阻挠迟迟得不到批准。在这种情况下，拜登政府用原本属于伊朗的武器援助乌克兰被解读为受到掣肘而采取的无奈之举。

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