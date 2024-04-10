人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国向乌克兰提供“缴获”的伊朗武器

2024年04月10日14:40 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿4月9日电（记者邓仙来）美国中央司令部9日说，美国政府4日向乌克兰提供了一批“缴获”自伊朗军队的武器。

根据中央司令部当天在社交媒体账号上发布的声明，此次援乌的武器包括自动步枪、机枪、狙击步枪和反坦克武器，数量超过5000件，另有超过50万发子弹。这些武器足够装备乌军一个使用轻型武器的作战旅。

声明说，隶属中央司令部的美海军部队及美国“伙伴”国家的海军部队于2021年5月至2023年2月间从4艘无国籍船只上“缴获”了上述武器，当时这些武器正由伊朗伊斯兰革命卫队输送给也门胡塞武装，违反了联合国安理会第2216号决议。2023年12月1日，美国政府通过美国司法部针对伊朗伊斯兰革命卫队的“民事没收索赔”，取得了这批武器的所有权。

当前，美国政府因援乌经费耗尽而无力向乌克兰提供额外武器援助，而白宫向国会申请的约600亿美元援乌资金因共和党人阻挠迟迟得不到批准。在这种情况下，拜登政府用原本属于伊朗的武器援助乌克兰被解读为受到掣肘而采取的无奈之举。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部