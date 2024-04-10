人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国呼吁加大资金投入推动实现可持续发展目标

2024年04月10日14:39 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国4月9日电（记者王建刚）联合国9日发布报告说，亟需大规模资金动员来“挽救”当前面临挑战的联合国可持续发展目标，填补目前每年高达4.2万亿美元的发展融资缺口。

这一名为《2024年可持续发展融资报告：发展融资处在十字路口》的报告指出，一方面，实现联合国可持续发展目标正面临发展融资缺口，另一方面，地缘政治紧张局势加剧、气候灾害频发以及生活成本危机已波及全球数以十亿计民众，阻碍了医疗、教育及其他联合国发展目标的推进。

报告说，距2030年实现联合国可持续发展目标只剩6年时间，但来之不易的发展成果正遭受“逆转”，这一现象在最贫困国家尤为突出。联合国预计，如果这一态势持续，到2030年全球仍将有近6亿人生活在极端贫困状态下，其中超过半数是女性。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示，人们正面临一场可持续发展危机，这场危机源自不平等、通货膨胀、债务问题、冲突以及气候灾害等多重因素，而解决这些问题需要投入资源。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德呼吁各国践行承诺，推动实现联合国可持续发展目标。“没有全球合作、有针对性的融资和政治意愿，世界将无法（如期）实现（联合国）可持续发展目标。”

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部