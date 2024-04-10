新华社联合国4月9日电（记者王建刚）联合国9日发布报告说，亟需大规模资金动员来“挽救”当前面临挑战的联合国可持续发展目标，填补目前每年高达4.2万亿美元的发展融资缺口。

这一名为《2024年可持续发展融资报告：发展融资处在十字路口》的报告指出，一方面，实现联合国可持续发展目标正面临发展融资缺口，另一方面，地缘政治紧张局势加剧、气候灾害频发以及生活成本危机已波及全球数以十亿计民众，阻碍了医疗、教育及其他联合国发展目标的推进。

报告说，距2030年实现联合国可持续发展目标只剩6年时间，但来之不易的发展成果正遭受“逆转”，这一现象在最贫困国家尤为突出。联合国预计，如果这一态势持续，到2030年全球仍将有近6亿人生活在极端贫困状态下，其中超过半数是女性。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示，人们正面临一场可持续发展危机，这场危机源自不平等、通货膨胀、债务问题、冲突以及气候灾害等多重因素，而解决这些问题需要投入资源。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德呼吁各国践行承诺，推动实现联合国可持续发展目标。“没有全球合作、有针对性的融资和政治意愿，世界将无法（如期）实现（联合国）可持续发展目标。”

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