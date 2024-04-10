人民网约翰内斯堡4月10日电 （记者邹松）经中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队成功培训，纳兹莫加医院的普外科医生9日独立完成该国首例腹腔镜胆囊切除术。

纳兹莫加医院是桑给巴尔最大的公立医院。2023年9月，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队开始进入纳兹莫加医院开展医疗工作。6个月来，医疗队队长蒋国庆医生一直以其丰富的腹腔镜手术经验，对该院普外科医生进行系统的腹腔镜技术培训。

蒋国庆医生（左）在手术台旁给予指导。中国援桑医疗队供图

4月9日，在蒋国庆医生指导下，拉希德·马苏特赛德医生成功独立完成首例腹腔镜胆囊切除术。患者是一位年轻女性，患有慢性胆囊炎伴胆囊结石。手术过程中，蒋国庆医生在手术台旁给予拉希德·马苏特赛德医生适当指导，手术过程顺利，用时50分钟。

蒋国庆医生（左）和当地医生庆祝手术成功。中国援桑医疗队供图

手术结束时，拉希德·马苏特赛德医生说：“今天意义非凡，这是我们国家由自己医生完成的第一例此类手术。感谢蒋国庆医生半年来对我的耐心指导，使我的腹腔镜技术有了很大提升。”

桑给巴尔卫生部部长纳索尔·马兹伊得知此事后赞扬道：“听到这个好消息我很开心！非常感谢中国政府60年来的帮助，中国医疗队一直在向我们医院不断传授医学知识和技能。”

授人以鱼不如授人以渔，中国医疗队始终秉持这一理念，致力于为当地人民培养一支带不走的医疗队。

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