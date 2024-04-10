人民网里约热内卢4月8日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间4月8日，由北京海外联谊会会长杨晋柏率领的代表团到访里约热内卢巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，与里约侨界举行座谈。中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀以及巴西和统会会长张小春等里约主要侨团代表出席座谈会并发言。

里约侨界与北京海外联谊会代表团举行座谈会。人民网记者 陈海琪摄

杨晋柏在致辞中介绍了北京近年来在经济增长、科技创新、环境改善、对外开放、国际合作、民生福祉等方面取得的成绩，并就与海外华侨华人深化交流合作提出四点希望：一是深化与巴西华侨华人合作，增强相互联系；二是积极分享新时代首都发展机遇，共享北京发展成果；三是发挥融通中外的优势，推动中巴友好交流合作；四是发扬团结协作优良传统，密切与祖（籍）国的联系。

北京海外联谊会会长杨晋柏在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

齐冀向代表团介绍了里约领区的基本侨情，并对广大侨胞在促进中巴经贸往来和人文交流方面做出的积极贡献予以肯定。齐冀表示，在国内有关部门的指导下，总领馆与各侨团一直保持密切合作，开展了多项卓有成效的工作。齐冀强调，此次北京海外联谊会代表团的到来为中巴两国友好和地方往来带来了新活力，希望代表团一行能够在里约发现更多交流合作机遇。

中国驻里约总领馆领侨处处长齐冀在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春对代表团的到访表示热烈欢迎，并提出巴西和统会作为拥护祖国统一的爱国社团，要发挥拥有台籍理监事的优势，加强巴西华侨华人台胞大团结，推进两岸文化合作持续深化，构建两岸民心相通的新格局，凝聚携手共圆中国梦的强大力量。张小春表示，未来巴西和统会将继续积极配合总领馆的工作，增强反独促统工作的忧患意识、侨团的责任意识，提高维护国家安全和华侨华人社会稳定的能力水平。同时也将积极融入巴西主流社会、维护华社自身利益、协调华社与其它族群关系、扮演好居住地与祖（籍）国的友好使者。

巴西和统会会长张小春（右）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

在座谈会上，里约华人联谊会会长陈秉文、巴西华人文化交流协会代主席伍小曼、巴西里约中国和平统一促进会会长林非凡、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、里约广东同乡会代会长聂国基、巴西安徽商会会长魏贵德等侨团代表分别介绍了各自侨团工作开展情况，并表示希望进一步深化与北京市海外联谊会的联系，在加强交流与沟通、深化合作领域、开展联合活动、共同推动和平统一进程等方面加强合作，共同为实现中华民族的伟大复兴和祖国的完全统一添砖加瓦。

中国驻里约热内卢总领馆领事曾粲、巴西和统会执行会长林海平、第一常务副会长王申晓等侨界代表以及多名旅巴台胞参加了座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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