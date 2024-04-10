新华社首尔4月10日电（记者陆睿 冯亚松）韩国第22届国会议员选举10日举行，各政党候选人将角逐国会300个议席。

当地时间早晨6时，选举投票在全国254个选区的14259个投票站同时开启，将于当天18时结束。本次选举登记选民约4428万人。各选区结果预计至次日凌晨揭晓。

韩国国会议员选举每四年举行一次。因选区调整，本届选举产生的300个议席包括254席选区议席和46席比例代表议席，较上届国会选举的选区议席增加1席，比例代表议席减少1席。每名选民同时投两票，一票投给所在选区候选人，一票投给支持的政党。

本届选举继续采用上届国会议员选举首次引入的“准联动制”，即一个政党在各选区获得的总议席数低于该政党的总支持率时，将获得弥补这一差额50%的席位。与上届国会议员选举不同的是，本届选举产生的46席比例代表议席将全部适用“准联动制”。

本月5日至6日，第22届国会议员选举“事前投票”在全国3565个投票站举行，投票率达到创纪录的31.28%。“事前投票”允许选举投票日当天可能因故缺席的选民提前行使投票权，旨在提高选民投票积极性。

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