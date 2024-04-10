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记者手记｜亚马孙雨林中有个“中国小城”

2024年04月10日09:56 | 来源：新华网
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新华社帕拉马里博4月9日电 记者手记｜亚马孙雨林中有个“中国小城”

新华社记者赵焱 何冰

苏里南首都帕拉马里博，隐栖在亚马孙雨林深处。从机场到市中心，沿路除了郁郁葱葱的雨林，还能看见各种中文招牌的超市、酒楼。市里的中国元素更是随处可见，还能不时听见孩子们的普通话，让人恍惚是从南美雨林“穿越”到了国内县城。

1853年，第一批华人抵达苏里南这个南美国家，从此在这里世代繁衍，生生不息。历史上，苏里南的总统、国会议长、部长、国会议员中都曾有过华裔。华人的身影活跃在苏里南政治、经济和社会的各个领域。

林道番20年前从海南文昌来苏里南投奔亲戚，如今他在当地经营一家超市。超市收银员多是华人，有中国食品出售。经去年大规模扩建，超市的生意越来越红火。

林道番说，开超市虽然辛苦，但靠踏实劳动赚钱。这种华人超市不仅方便了在苏生活和工作的中国人，也成为当地人生活中不可或缺的一部分。

100多年来，苏里南的华侨华人们组建了各种侨团。广义堂已有140多年历史，中华会馆创办超过90年。2010年，苏里南华侨华人社团联合总会（简称苏华总会）成立，将众多社团联合在一起。

中华会馆会长李学雄曾多次担任苏华总会会长，并获苏里南总统颁发的总统棕榈勋章。苏里南有两份中文报纸，开设了中文网站和中文电视台，还有中国传统舞蹈艺术学校和醒狮队。

2014年，苏里南政府把中国春节定为法定节假日。李学雄说，每年春节，当地都会举办隆重的庆祝活动，“春节庙会已经成为中华文化的一张名片”。

现年15岁的华人女孩许心怡在苏里南长大，2017年起在当地一家华人开办的艺术学校学习中国传统舞蹈，从小在学校里就学习了普通话。从中国旅游回来后，许心怡就常跟朋友们分享在中国的所见所闻。

这所艺术学校的校长林敏告诉记者，孩子们通过舞蹈和语言了解中国文化，激发了他们对中国文化的向往，很多孩子都期待去看看真实的中国。

近些年来，不少中资企业来苏里南投资兴业，帮助苏里南修建道路、架设桥梁、改善民生，得到当地政府高度认可。

“我们这里有一句俗语：天上神仙洞，地上苏里南。”李学雄说，“这里自然资源丰富，发展前景良好，相信我们华侨华人可以继续在苏里南大展宏图。”

(责编：艾雯、刘叶婷)

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