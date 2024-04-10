2022年5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

新华社首尔4月9日电 韩国国会议员选举将于10日拉开帷幕，争夺共计300个国会议席。韩国媒体认为，本次选举是对面临“朝小野大”局面的总统尹锡悦执政近两年来的“中期考核”，直接决定未来四年国会主导权和朝野政党的地位、影响力，也会对下届总统大选潜在候选人产生影响。

对这场选举，各政党及候选人的相互攻讦已经进入“白热化”阶段。在医疗界与政府对峙僵持状况下，朝野双方相互攻击，争议不断。

尹锡悦：医改遇挫 “背水一战”

对尹锡悦和执政党国民力量党来说，此次选举无异于“背水一战”。只有在本次选举中获胜，才能打破当前“朝小野大”的国会格局，将医疗和教育等改革推上正轨。如果执政党能在本次选举中获得过半数议席，则可逆转当前处于劣势的国会格局，为政府施政提供立法支持，尹锡悦也可以在剩下的3年总统任期中摆脱束缚。

若在选举中落败，现政府推行的各项政策均可能化为泡影，尹锡悦则会成为“跛脚鸭”。最大在野党共同民主党若取得更大胜利，即和盟友共获得超过三分之二的议会席位，则可以启动一系列调查，甚至能弹劾总统。

今年2月，韩国政府公布医学院大幅扩招政策，试图撬动多年来只减不增的韩国医学院招生规模，高调开启韩国医疗改革步伐，为总统尹锡悦和执政党带来一波民众好感度的提升，但此举引发医疗界人士强烈反对，掀起大规模“罢工潮”。医政双方两个月来僵持不下，众多医院日常诊疗特别是急诊医疗陷入混乱乃至停滞，引发众多民众不满。

2022年3月22日，在韩国首尔，急救医疗中心医务人员对救护车和担架进行消毒。新华社/纽西斯通讯社

民调机构“盖洛普韩国”3月26日至28日所做一项民调显示，40%的受访者支持执政党阵营，49%的受访者则支持在野党阵营。面对国会选情和民调压力，尹锡悦一改往常强硬立场，4月初就医疗改革问题向公众致歉，向医疗界展现愿意对话姿态，并与实习住院医生代表会面。但韩国媒体评价，双方在面谈中未能弥合分歧，矛盾恐将进一步激化。

在野党：2027年大选“预考”

此次选举对最大在野党共同民主党而言也极为重要。若能维持国会第一大党地位，该党则可以在立法、预算审查、国政运营等方面对现政府进行有效的监督和牵制，进一步施压执政党，对尹锡悦政府起到制衡掣肘作用。若能扩大其在国会的席位数，则将强化该党在韩国政坛的影响力，为日后夺回执政权奠定基础。

1月10日，韩国最大在野党党首李在明从首尔大学医院出院。李在明1月2日访问釜山加德岛时遭到一名持凶器男子袭击，颈部受伤流血倒地，入院接受治疗。新华社发（全休相摄）

除了对朝野各政党意义重大外，本次选举还会影响下届大选潜在候选人的命运。韩国舆论认为，对于执政党国民力量党领导人韩东勋和最大在野党共同民主党党首李在明而言，本届选举相当于2027年大选的“预考”。若所在党派能够获胜，自己可以借此巩固作为下届总统热门人选的地位；若输掉选举，则其地位难免会受到打击。

对于其他有意参与下届总统竞选的候选人来说，如果能在此次选举中表现突出，将会提高在政坛的地位和影响力，进而更有把握冲击大选。由韩国前法务部长曹国创建的“祖国革新党”近期表现突出，支持率不断上升。有分析认为，“祖国革新党”最终可能成为继共同民主党和国民力量党之后的第三大势力。

相互攻击 选情火爆

选前，执政党和在野党相互攻击的激烈程度引人注目。除医疗危机外，面对居高不下的农产品价格和住房等民生问题，韩国政府和执政党的表现也引发部分韩国民众和媒体批评。

据报道，尹锡悦此前在一家超市考察食品价格时，指着一包标价875韩元（约合4.6元人民币）的大葱称“这个价格似乎很合理”。但随后人们发现，这款大葱是打折商品，正常同款大葱价格超过3000韩元（约合16元人民币）。此事引发不少争议，成为在野党选举造势中抓住不放的攻击点。

2022年7月9日，人们在韩国高阳市一家超市水果区购物。新华社记者王益亮摄

此后，韩国中央选举管理委员会禁止选民将大葱带入投票站，认为这种行为“具有政治动机”，有可能违反选举相关法律。执政党和在野党则在此事上针锋相对，同时相互揭露对方的丑闻。韩国《中央日报》9日发表社论文章说：“双方应放弃通过盲目煽动、抹黑对方来试图蒙蔽国民的伎俩。”

韩国民众高度关注本次选举，投票率有望创历史记录。据韩联社报道，韩国中央选举管理委员会本月初发布的第二次选民意向调查结果显示，有八成选民表示将积极参加本届国会议员选举投票。此前的旅外选民投票率和提前投票率分别达到62.8%和31.28%，均创下历届国会议员选举之最。（记者：冯亚松、陆睿、孙一然；编辑：程大雨、王丰丰、周啸天、王申、徐力宇）

(责编：艾雯、刘叶婷)