新华社北京4月9日电 韩国国会选举定于10日举行，各政党将争夺共计300个国会议席，其中包括254个选区议席和46个比例代表议席。这场选举将决定今后4年国会主导权归属，并影响下届总统选举格局，因而备受关注。

这场选举中，韩国政坛5名重量级人物在各自选区面临“焦点战”。按照韩国媒体说法，一旦败选，其政治生涯可能遭遇巨大打击甚至就此终结。

1月10日，韩国最大在野党党首李在明从首尔大学医院出院时发表讲话。新华社发（全休相摄）

李在明：为总统选举“卡位”

位于仁川市的桂阳乙选区议员席位之争是这场选举的最大看点之一。韩国最大在野党共同民主党党首李在明将与执政党国民力量党重量级人物、国土交通部前长官元喜龙展开激烈争夺。

2022年总统选举中，李在明以微弱差距败给尹锡悦。去年8月底，李在明抗议尹锡悦的施政，曾绝食24天，因健康状况恶化一度暂停履行党首职务。现阶段，他仍被视作在野党阵营中下届总统选举的最有力竞争者。

韩国媒体认为，李在明如果在这次选举中获胜，将再次证明选民对他的信任，同时巩固其下届总统热门竞争者的地位。

韩国社会舆论研究所2日至3日开展的民意调查显示，李在明在桂阳地区的支持率为49.2%，元喜龙的支持率为44%。

2017年5月31日，在韩国首尔，李洛渊参加国务总理就任仪式。新华社发（李相浩摄）

李洛渊：前总理选情“不妙”

李洛渊是韩国政坛资深人物，曾在文在寅任总统期间出任国务总理，后任共同民主党党首，并于2021年参加总统选举党内预选，在争夺候选人提名时输给时任京畿道知事、现任党首李在明。

按韩国媒体说法，李洛渊与李在明关系不睦。今年1月，李洛渊宣布退出共同民主党并另组新党“新未来”。

这次选举中，李洛渊将在光州与共同民主党候选人闵亨培对决。一项最新民调显示，李洛渊所获支持率为17%，远低于闵亨培64%的支持率。

李俊锡：“落马”党首谋“逆袭”

2021年，时年36岁的李俊锡出任国民力量党党首，被视为韩国政坛新星。按照韩国媒体说法，李俊锡与国民力量党内忠于尹锡悦的主流派系长期不和。

2021年底，李俊锡被曝曾接受某公司性贿赂。次年7月，国民力量党中央伦理委员会以李俊锡涉嫌教唆毁灭性贿赂证据为由，停止其党员权利6个月，令他实际上失去党首资格。他去年底退出该党并另组新党。

这次选举中，他将在京畿道华城选区与来自两大主要政党的候选人竞争。此前，他三次竞选国会议员均未成功。

当被问及如果此次竞选失败是否意味着政治生涯结束时，李俊锡回答：“我敬佩的卢武铉总统也经历过4次选举失败，但从未失去斗志。”

安哲秀：三度竞选总统“再出发”

安哲秀以创建知名电脑杀毒软件企业“安哲秀研究所”起家，曾三度参选总统。2012年，他以独立候选人身份首次参加总统选举，后来退选；2017年，他再次挑战总统宝座，支持率与文在寅匹敌，但最终落败；2022年，他在最后关头退选，转而支持尹锡悦，后加入国民力量党。

按韩国媒体说法，安哲秀这次参选国会议员，再次站在政治生涯的十字路口。

安哲秀的竞争对手是来自共同民主党的李光宰，后者曾是已故总统卢武铉的亲信。民调机构“盖洛普韩国”2日至3日所做一项民调显示，李光宰支持率为49%，安哲秀为43%。

罗卿瑗：执政党前党鞭迎“激战”

罗卿瑗是国民力量党重量级人物，曾担任四届国会议员，并曾任国民力量党党鞭，是该党为这次选举组建的竞选领导团队成员之一。

这次选举中，罗卿瑗将在首尔铜雀乙区迎战共同民主党候选人柳三荣。这一选区被视为竞争最激烈的选区之一。最新民调结果显示，罗卿瑗支持率为47.5%，柳三荣支持率为48.5%。（张旌）

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