新华社日内瓦4月9日电（记者曾焱）世界卫生组织9日发布的《2024年全球肝炎报告》显示，病毒性肝炎已成为仅次于结核病的全球第二大传染病“杀手”，在2022年导致大约130万人死亡。

这项在世界肝炎峰会期间发布的报告，收集了来自180多个国家和地区的最新数据。报告显示，2022年全球大约130万人死于病毒性肝炎，较2019年的110万人呈上升趋势；2022年的死亡病例83%由乙型肝炎引起，17%由丙型肝炎所致。

据世卫组织估计，2022年全球大约2.54亿人患有乙型肝炎，5000万人患有丙型肝炎；2022年新增病毒性肝炎感染者220万人，低于2019年的250万人。

世卫组织总干事谭德塞说，尽管全球在预防病毒性肝炎感染方面取得一定进展，但接受诊断和治疗的感染者太少，死亡人数正在上升。

比如报告中数据显示，截至2022年底，慢性乙肝感染者中只有13%被确诊，3%接受了抗病毒治疗。

世卫组织指出，尽管存在治疗病毒性肝炎的非专利药物，仍有许多国家未能以较低价格采购到这些药物。

为加强防治病毒性肝炎，世卫组织在报告中提出一系列措施，包括在检测和诊断方面扩大可及性、加强保健预防、推进诊疗相关研究等。

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