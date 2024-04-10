新华社北京4月9日电 两家欧洲非营利组织9日联合发布的2024年企业气候责任监测(CCRM)报告称，全球51家大公司中，多家公司应对气候变化的减排力度严重不足，达不到《巴黎协定》设定的控温目标所需要的水平。

该报告由总部设在德国的“新气候”研究所和总部位于比利时的碳市场观察发布。报告深入调查了全球51家大公司2030年的气候承诺，而不是“遥远且往往模糊”的2050年“净零”目标。这些大公司包括丰田、H&M集团、雀巢和耐克等企业，涵盖从汽车制造商到快时尚等众多行业，它们的温室气体排放量总和约占全球排放总量的16%。

报告发现，这些公司的减排承诺总体比前两年有所改进，但大多数公司没能达到整体经济意义上的减排要求，只有4家公司的减排计划体现了“将承诺落实到行动的必要转变”。

联合国政府间气候变化专门委员会估计，要适应《巴黎协定》设定的控温目标，到2030年全球温室气体排放量需要比2019年削减43%。而按照这些公司当前的气候承诺，到2030年其平均温室气体排放量比2019年仅减少不到33%。

报告指出，各国政府需要提高标准，对行动不足、甚至无所作为的公司实行更严格的监管。

碳市场观察执行董事萨比娜·弗兰克说，该报告分析的数十家公司都没有走上与《巴黎协定》设定的控温目标相适应的减排轨道，这些公司亟需在2030年之前加大减排力度以减缓气候变化。“如果我们在未来几年引发失控的气候变化，那么到2050年实现净零排放的愿望就毫无意义。”

(责编：艾雯、刘叶婷)