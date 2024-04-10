新华社北京4月9日电（记者董雪、袁睿）4月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同俄罗斯外长拉夫罗夫共同会见记者时，应询阐述了中方对解决当前国际地区热点问题的基本主张。

王毅表示，作为负责任大国，中方始终从事情本身的是非曲直出发，独立自主地决定自己的立场。同时，作为和平的力量、稳定的力量，中方在世界事务中坚持发挥建设性作用，从不火上浇油，从不从中渔利。

王毅说，中方处理热点问题的出发点，一是维护联合国宪章宗旨和原则，维护国际法和国际关系基本准则。二是以和为贵，积极劝和促谈，推动当事方通过对话协调化解分歧。三是妥善照顾各方合理关切，寻求标本兼治、可持续的解决方案。四是坚持真正的多边主义，反对任何搞阵营对立的“小圈子”，在亚太地区尤其如此。北约不应该把手伸向我们的共同家园，任何分裂对抗的言行在亚太地区都没有市场和未来。

王毅指出，在乌克兰问题上，中方的根本遵循是习近平主席提出的“四个应该”，希望看到尽快停火止战。中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与，公平讨论所有和平方案的国际会议，无论是一轨，还是二轨，都可以探讨。在巴以问题上，联合国安理会通过的决议具有约束力，应当得到有效执行，立即实现无条件和持久的停火。中方支持联合国安理会尽快讨论并接受巴勒斯坦成为联合国正式成员国，支持巴勒斯坦人民实现独立建国，呼吁重启“两国方案”，实现阿拉伯、犹太民族和平共处和中东地区的持久和平。

王毅强调，我们也要重视其他全球和地区性热点问题的解决，包括继续打击恐怖主义。中方再次重申对莫斯科恐怖袭击案件的谴责、对俄方的慰问和支持。中国民众也是恐怖主义的受害者，恐怖主义始终是人类面临的共同威胁。国际社会应当以“零容忍”态度坚决打击一切形式的恐怖主义，坚定支持各方维护国家安全稳定的努力，加强国际反恐合作，统筹发展和安全，消除滋生恐怖主义的土壤。

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