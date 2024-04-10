新华社布鲁塞尔4月9日电（记者张兆卿）欧盟理事会8日发表声明表示，成员国常驻欧盟代表支持欧盟轮值主席国比利时同欧洲议会代表达成的临时政治协议，同意对乌克兰农产品实施的关税豁免政策再延长一年。

欧盟理事会当日发布公告说，除将欧盟市场视作整体，以强化现有保障措施外，协议还将单一或多个成员国的情况纳入考量，并采取新的保障机制。

协议将燕麦、玉米、去壳谷粒和蜂蜜等四种农产品新纳入保障机制，对诸如家禽、鸡蛋、糖、燕麦、玉米、去壳谷粒和蜂蜜等敏感类农产品采取自动保障措施，如果这些农产品的进口配额高出欧盟2021年下半年、2022年和2023年从乌克兰进口平均水平，欧盟将对其重新征收关税。一旦触发保障机制，欧盟委员会“将在14天内采取措施”。

此外，根据协议，欧盟委员会承诺将加强对粮食，特别是小麦进口的监控，并在市场出现混乱时采取措施。

乌克兰危机升级后，欧盟为支援乌克兰，对乌克兰部分农产品免除关税。由于乌克兰农业生产成本低于欧盟，再加上农产品关税优惠带来的价格优势，法国、德国、意大利等国农产品利润空间被压缩，由此引发多轮农民抗议活动。

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