新华社刚果（金）布卡武4月9日电（记者史彧）中国第27批赴刚果（金）维和部队全体官兵9日被授予联合国“和平勋章”。

授勋仪式当天在位于刚果（金）南基伍省布卡武市的中国半岛营区举行。联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）团长兼联合国秘书长刚果（金）问题特别代表凯塔，以及中国驻刚果（金）大使赵斌等出席仪式。

凯塔在授勋仪式上表示，中国一批批维和官兵在任务中充分展现严明纪律和专业精神，守护当地和平与发展，也为联刚稳定团分阶段缩编撤离进程作出重要贡献。

赵斌说，面对任务区内复杂严峻的安全形势，中国第27批赴刚果（金）维和工兵和医疗分队官兵架桥修路，变坎坷为通途；治病救人，予百姓以福祉。中国维和官兵展现了中国军人的优良作风，为维护和平、传播友谊作出了积极贡献，赢得了联刚稳定团、刚果（金）政府和南基伍省人民的高度赞誉。

中国第27批赴刚果（金）维和部队共218人。自2023年9月部署任务区以来，工兵分队已完成13次工程勘察、16项工程任务；医疗分队所在的中国二级医院累计接诊近500人次，为联刚稳定团在布卡武的工作人员提供了良好医疗保障。

(责编：艾雯、刘叶婷)