人民网华盛顿4月9日电 （记者李志伟）4月8日，中国驻美国使馆发言人就中国公民入出境美国频受滋扰回答记者提问。

发言人表示，近年来，美国边境执法人员持续无端滋扰、盘查、遣返中国来美人员特别是留学生、学者。据不完全统计，2021年7月至今，遭美方无端滋扰盘查遣返的中国公民近300人，其中持有合法有效材料的留学生超过70人。2023年11月以来，仅在华盛顿杜勒斯机场就发生了10起中国留学人员入境时受滋扰、盘查并被注销签证遣返事件。

2023年12月，一名中国来美访学人员在杜勒斯国际机场入境时受滋扰，美边境执法人员在“小黑屋”对其进行了3轮次长达10小时盘查，包括询问其是否中共党员等问题，并检查其手机、电脑等随身电子设备，最后该人员被注销签证并永久禁止入境美国。2024年2月，另一名来美访学人员在旧金山国际机场入境时被扣押22小时，4名执法人员在“小黑屋”采用车轮战连续对其盘问12小时，包括政治背景、研究领域、来美目的、资助方式等问题，最后该人员被注销签证、遣返回国，并禁止5年内入境美国。类似事件层出不穷，近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀请来美友好访问的中国公务人员入出境时也被无端滋扰、盘查。

美方的做法远远超出正常执法范围，带有强烈意识形态偏见，严重侵犯当事人正当合法权益，严重干扰中美正常人员来往，严重违背中美元首关于加强和便利两国人文交流的共识。中方强烈不满，坚决反对。

中国政府坚持以人民为中心，坚决维护中国公民合法权益，对任何一个中国留学生遭受非法、粗暴对待都不能容忍，采取措施坚决维护中国公民正当合法权益。中国驻美国使馆及有关总领馆已向美国务院、白宫国安会、国土安全部及海关与边境保护局等多个部门提出交涉。对于此类案件，中方坚持“发生一起，交涉一起”，直至问题得到解决。

4月2日，中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话，两国元首再次强调，要采取进一步措施扩大两国人文交流。中方敦促美方切实落实两国元首达成的共识，停止打着所谓“国家安全”的幌子滋扰来美中国公民，停止毒化两国关系的民意环境，停止阻碍两国人民友好交流。

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