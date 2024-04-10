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我赴黎维和医疗分队顺利完成救援演练

2024年04月10日08:20 | 来源：人民网-港澳频道
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人民网大马士革4月9日电 （记者薛丹）当地时间4月9日，为应对当前日益紧张的安全局势，中国第22批赴黎维和医疗分队联合西班牙、塞尔维亚、法国、印尼等多国维和部队，开展代号为“蓝盔天使——2024”医疗救援联合演练，共同提升应对各类突发事件的医疗救援能力。

此次联合救治演练以西班牙维和部队巡逻车队在行驶途中发生交通事故，多人受伤为背景，依托中国和西班牙维和医院，重点对伤员前接与转运、现场急救、院内救治等多种情况进行实案化演练，锤炼联黎部队东区司令部各医疗机构的应急救援和协同保障能力。

“中国维和医院，这里是东区作战指挥中心，有1名重‘伤员’位于中国医院西北2公里处，请迅速做好伤员前接和救治准备。”中国维和医院作战值班室接到命令后，立即启动应急救援预案，组织救护车和医护人员前往事发地点，与各参演国医护人员一同对伤员进行检伤分类、信息采集、伤口包扎、止血固定，伤员转移后送。

“伤员”被送抵中国维和医院后，医护人员立即对其进行了伤情评估、信息采集及紧急救治等措施。经过近2个小时紧张有序演练，各岗位成员间协同密切，圆满完成各项联合救治演练内容。

该医疗分队自去年12月份中旬部署以来，已先后圆满完成应急疏散演练、“豪猪”演习等各类演练，此外还累计接诊900余人次，为当地百姓提供义诊300余人次，捐赠各类药品7000余盒/支。

(责编：于洋、刘慧)

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