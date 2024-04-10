新华社东京4月9日电 通讯｜风雨无阻“熊猫缘”

新华社记者姜俏梅 杨智翔

“‘香香’，我永远永远爱着你!”9日上午，一身大熊猫图案装束的熊猫木雕家阿久津优冒着大雨来到中国驻日本大使馆，亲手写下给大熊猫“香香”的留言。

大熊猫“香香”2017年6月出生于日本上野动物园。2023年2月，在日本生活了5年多的“香香”回到中国四川。

由中国公共外交协会、中国驻日本大使馆和澎湃新闻共同主办的大熊猫“香香”云连线暨粉丝分享会9日在东京举办。中国驻日本大使吴江浩、中国公共外交协会会长吴海龙、东京都副知事中村伦治以及来自日本各地的大熊猫粉丝约200人参加活动，在线观看“香香”在中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地生活实况，并与“香香”的饲养员在线上互动，了解“香香”在雅安基地的近况。

吴江浩在致辞中说，作为同样珍爱大熊猫的中日两国人民，应该和平共处、世代友好、互利合作、共同发展。我们期待更多两国民众通过可爱的大熊猫结下良缘，参与中日友好交流合作，助力中日关系健康稳定发展。

吴海龙表示，“香香”同其他旅日大熊猫一道为增进中日两国人民的友好做出了独特贡献，成为中日两国人民友好感情的纽带。欢迎广大日本民众到中国看望“香香”，希望大熊猫不断给中日两国人民带来更多欢乐与友好。

上野动物园园长福田丰介绍了该园与中国大熊猫的渊源以及“香香”的诞生成长经历，表示今后将继续与中国大熊猫保护研究中心加强交流合作，为野生动物保护事业和日中友好关系发展做出贡献。

1972年，上野动物园迎来首批旅日大熊猫“康康”和“兰兰”。50多年来，日本“熊猫热”从未停止过，中日之间的“熊猫缘”至今仍在延续。

活动现场，“香香”的命名者之一高畑友香向记者透露，小时候在中国生活时，家政阿姨老喊她“香香”。正因如此，2017年，上野动物园为刚出生的大熊猫幼崽面向日本全国征集名字，高畑友香第一时间提交了“香香”。“香香”当选后，高畑友香购买了上野动物园的年票，加入大熊猫粉丝行列。

去年11月，“每日熊猫”博主、熊猫摄影家高氏贵博因为“香香”第一次踏上去中国的旅途，不仅实现了与“香香”重逢的夙愿，还目睹了中国的发展变化。高氏贵博在活动现场接受记者采访时说：“‘香香’在中国的舞台已经拉开帷幕，对于它的未来我充满期待。”

在给“香香”的留言墙上，有不少日本粉丝写下“有时间一定去看你”。记者从中国驻东京旅游办事处了解到，近期有不少日本旅行社推出前往中国的大熊猫观光旅行团，报名十分火爆。办事处工作人员山田亚美表示，希望更多日本人通过“香香”了解四川、喜欢上中国。

(责编：艾雯、刘叶婷)