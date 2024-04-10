新华社联合国4月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言，呼吁推动哥伦比亚国家发展建设、巩固和平势头。

耿爽说，无论是落实和平协议，还是推进“全面和平”构想，都需要哥伦比亚各方坚定信心，保持团结，总结经验教训，梳理问题根源，制定符合哥实际情况、满足各利益攸关方需求、能够切实付诸实施的政策举措。国际社会和安理会也要根据形势发展和现实需要不断优化调整有关做法，给予哥伦比亚更有针对性的支持。

第一，要推动国家发展建设，致力于可持续和平。中方鼓励哥伦比亚政府在农村改革、土地分配、前武装人员重新融入社会等关键领域持续加大投入，期待这些努力能为推进和平进程奠定坚实基础。

第二，要推进对话和解进程，巩固和平势头。中方欢迎哥伦比亚政府与反政府武装“哥伦比亚民族解放军”继续延长停火，期待双方第七轮和谈取得积极进展。中方也欢迎哥政府近期宣布与其他武装组织启动和谈。中方希望哥伦比亚各方展现意愿和决心，致力和平谈判，减少冲突暴力，为对话协商营造良好氛围，不断巩固并扩大和谈成效。

第三，要切实改善安全形势，稳固各方对和平的信心。哥伦比亚部分地区暴力犯罪和武装冲突持续，威胁民众安全，干扰社会活动。一些前武装人员也屡屡遭到攻击。安全、稳定的环境对于提升各界民众对和平进程的信心尤为重要。中方支持哥政府全面落实相关安全保障政策，继续在缺乏有效控制的前冲突地区加大安全力量部署，加强对妇女、儿童、少数族裔和前武装人员的保护。

耿爽说，中方愿继续支持联合国哥伦比亚核查团和国际地区伙伴发挥作用，为推进“哥人主导、哥人所有”的和平进程提供支持与帮助。

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