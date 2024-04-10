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土耳其对以色列实施部分商品出口限制

2024年04月10日08:00 | 来源：新华网
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新华社安卡拉4月9日电（记者李振北）土耳其贸易部9日宣布对出口至以色列的部分铝和钢产品以及水泥、光纤电缆、工程机械、建筑材料、化肥等共计54类商品实施贸易限制，直至以色列宣布在加沙地带立即停火。

土耳其贸易部当天发表声明说，加沙地带人民正遭遇饥饿和贫困，其获得最基本的食品、医疗援助和物资受到阻碍。同时，以色列继续公然违反国际法，无视国际社会多次呼吁停火和提供不间断的人道主义援助。对此，土耳其决定自2024年4月9日起第一阶段限制向以色列出口部分商品，并立即执行。

声明说，该决定将一直有效，直至以色列在国际法规定的义务框架内宣布在加沙地带立即停火，并允许向加沙地带提供充足且不间断的人道主义援助。

该措施出台前一天，土耳其指责以色列阻止其向加沙地带空投援助物资。土耳其外长菲丹表示将对以色列采取报复措施，并表示将“逐步”和“毫不拖延地”实施这些援助。

以色列随后指责土耳其单方面违反两国之间的贸易协议，并宣布将采取必要的反制措施。

根据土耳其出口商联盟和土耳其统计局的数据，去年土耳其对以色列出口额为54.3亿美元。土耳其贸易部最新数据显示，今年3月，土耳其对以色列的出口额为4.37亿美元，较去年同期下降了27.2%。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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