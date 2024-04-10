新华社耶路撒冷4月9日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列国防部长加兰特9日表示，以方并未确定在加沙地带南部城市拉法发动军事行动的日期。

据以色列媒体9日报道，加兰特当天在与美国国防部长奥斯汀通电话时表示，以方并未就在拉法进行军事行动确定日期，以色列仍在制定疏散在拉法的避难者计划。

美国国务卿布林肯9日在华盛顿与到访的英国外交大臣卡梅伦共同出席记者会时表示，以色列方面未与美方沟通有关对拉法发起进攻的时间，但双方正就以方针对拉法的军事行动计划保持沟通。

以色列总理内塔尼亚胡8日晚发表视频讲话说，为在本轮巴以冲突中取得胜利，以军需要进入拉法市。以军进攻拉法“有一个日期”，但他没有说明确切日期。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，目前战火“烧”至最南端的拉法市。内塔尼亚胡反复强调，以军终将对拉法展开地面进攻。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。（参与记者：邓仙来）

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