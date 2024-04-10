新华社维也纳4月9日电（记者刘昕宇）国际原子能机构9日说，将于11日在维也纳总部召开机构理事会紧急会议，讨论近期扎波罗热核电站遭袭事件。

国际原子能机构在给媒体的一份声明中说，俄罗斯和乌克兰先后致函机构理事会主席，要求召开理事会会议。机构理事会主席因此召集此次会议。

国际原子能机构在9日发表的另一份声明中说，机构已获悉扎波罗热核电站当天早些时候再次遭遇一起无人机袭击，袭击未对核电站的核安全构成威胁。

声明说，驻扎在扎波罗热核电站的国际原子能机构专家当天11时05分听到一阵枪声和随后而来的巨大爆炸声。扎波罗热核电站之后说，一架无人机在核电站培训中心的楼顶上爆炸。机构专家在爆炸发生后曾要求第一时间进入培训中心大楼评估现场情况，但被告知因军事安全形势不能进入。

国际原子能机构总干事格罗西在声明中说：“无论幕后黑手是谁，他们都是在玩火。攻击核电站是极不负责任和危险的行为，必须停止。”

国际原子能机构7日表示，据在扎波罗热核电站的机构专家证实，该核电站当天遭无人机袭击导致其6号机组受损，但未对核电站安全造成威胁。8日，扎波罗热核电站在社交媒体上发布消息说，一架无人机当天在核电站上空被击落，核电站安全未受到威胁。

扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月俄乌冲突爆发后，俄罗斯控制了该核电站。此后，该核电站多次遭到炮击，引发关注。

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