新华社墨西哥城4月9日电 布里奇敦消息：巴巴多斯总理莫特利9日表示，巴方坚定支持一个中国原则，期待同中方深化各领域务实合作。

中国国家国际发展合作署署长罗照辉当天在布里奇敦拜会莫特利。莫特利表示，巴巴多斯始终视中国为可信赖的伙伴，感谢中方为巴经济社会发展和民生改善提供的宝贵帮助。巴方坚定支持一个中国原则，积极参与“一带一路”和全球发展倡议，愿借鉴中国发展成功经验，期待同中方深化各领域务实合作，更好造福两国和两国人民。

罗照辉表示，中巴建交47年来，双方始终坚持相互信任、互利共赢，高层交往密切，务实合作深化，民间交往增多。中方赞赏巴政府恪守一个中国原则，愿同巴方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，拓展在基础设施、农业、气变、人力资源开发等领域合作，推动高质量共建“一带一路”和全球发展倡议，促进两国关系不断发展。

中国驻巴巴多斯大使延秀生参加上述活动。

同日，罗照辉同巴巴多斯外长西蒙兹举行会谈，就双边关系和相关领域具体合作充分交换意见并签署有关合作文件。

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