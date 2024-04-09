新华社北京4月9日电（记者董雪、袁睿）4月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈后共同会见记者。

王毅表示，今年是中俄建交75周年。四分之三个世纪以来，中俄关系历经风雨，历久弥坚，日益成熟、坚韧、深厚。双方视彼此为优先合作伙伴，秉持永久睦邻友好、全面战略协作精神，将双边关系提升至新时代全面战略协作伙伴关系的历史最高水平，树立了大国、邻国友好交往、合作共赢的典范。回顾过去，展望未来，为了进一步巩固和发展中俄关系，我们要做到“五个始终”：

双方要始终遵循元首外交的战略引领。习近平主席和普京总统从历史的纵深和时代的高度把握和擘画中俄关系，为新时代全面战略协作伙伴关系不断注入新的动力。今年，两国元首将继续通过多种方式保持密切交往，双方将以两国元首共识为根本遵循，推动双边关系行稳致远。

双方要始终坚持“不结盟、不对抗、不针对第三方”的原则。中俄经历过风风雨雨，双方总结历史经验教训，找到了一条推动双边关系健康稳定发展的正确道路。中俄今天的良好关系来之不易，值得双方倍加珍惜、精心维护。

双方要始终在大是大非面前坚守正道。中俄两国作为联合国安理会常任理事国和主要新兴大国，要旗帜鲜明站在历史进步一边，站在公平正义一边，积极呼应各国人民的普遍愿望和正当关切，倡导各国走对话不对抗、结伴不结盟的国与国交往新路，反对一切霸权霸道霸凌行径，反对冷战思维和挑动分裂对抗，积极推动构建人类命运共同体。

双方要始终在合作中追求普惠共赢。中俄将更加积极寻找两国利益的汇合点，发挥各自优势，开展互利合作，实现彼此成就。中俄将继续以两国人民福祉为宗旨，倡导普惠包容的经济全球化，共同反对单边主义、保护主义，反对“筑墙设垒”、“脱钩断链”，携手维护国际产业链供应链稳定，培育带动全球发展进步的新动能。

双方要始终推动平等有序的世界多极化。中俄都认为，当前世界大变局正在加速演进，“全球南方”声势卓然壮大，必须坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，反对少数国家垄断国际事务，切实推进国际关系民主化。中俄都支持联合国在全球治理体系中的核心地位，双方将进一步加强国际协作。今年俄方担任金砖国家主席国，年内中方将接任上海合作组织轮值主席国。双方将相互支持彼此主席国工作，点亮全球治理的“南方时刻”。

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